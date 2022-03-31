Департамент образования: пока только 20% детей-беженцев пошли в русские школы

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Таллиннского департамента образования Андрес Паюла.

Выдержки из беседы:

– Сколько детей записалось в эстонские школы? Сколько учеников отправилось в русские школы?

– Все школы Эстонии обязаны предоставить возможность получить образование каждому жителю. Все столичные школы согласны принять новых учеников.

В Таллинне уже распределен по школам 1541 ученик из Украины, из них 345 пошли в русские школы.

Более 800 детей-беженцев еще предстоит распределить по школам.

– Разделяете ли вы мнение о том, что те, кто идут в эстонские школы, собираются надолго остаться в Эстонии?

– Есть разные беженцы: кто-то ждет окончания войны, а кто-то хочет задержаться в Эстонии дольше, возможно, даже и остаться. Именно для них мы стараемся обеспечить возможность изучения эстонского языка, чтобы такие дети могли уже с сентября приступить к занятиям на эстонском. Летом будут организованы и интенсивные курсы эстонского.

До сентября мы всем предлагаем адаптированную программу обучения в отдельных группах для беженцев при школах, где проходит в том числе обучение эстонскому.

Кроме того, довольно много ребят сейчас учатся дистанционно по украинской программе.

Родители некоторых детей пока еще не подали заявки на обучение. И мы, конечно, их не будем искать и заставлять ходить в школу.

– Каковы перспективы создания отдельной украинской школы в Таллинне?

– Создание новых школ – довольно длительный процесс. Мы постараемся создать украинскую школу на базе Таллиннской школы Лиллекюла. В этом вопросе мы собираемся сотрудничать с Таллиннским университетом. Школа откроется в сентябре, но 200 ребят смогут приступить к занятиям уже в апреле.

– Нашлись ли учителя, которые могут преподавать на украинском?

– Пока идет подготовительный процесс. Обучение все равно будет вестись по эстонским учебным программам. На каком языке – пока неизвестно. Мы в начале пути, скорее всего, это будет эстонско-украинская форма обучения.

Конечно, понадобятся новые кадры, новые учителя.

Среди украинских беженцев есть 245 преподавателей. Школам переданы их контакты. Девять учителей уже приняты на работу.

– А где взять новых учителей эстонского?

– Мы рассчитываем прежде всего на тех, кто в настоящий момент уже работает в школах. Плюс лагеря и другие формы обучения.

– С какими проблемами уже сейчас столкнулись школы?

– Основная проблема заключается в том, что школы переполнены. А если возникнет еще одна волна ковида, то возникнут новые проблемы. И, конечно, есть дефицит кадров.

– Похоже, что с сентября в классах может заметно увеличиться число учеников. А какие еще изменения возможны?

– Думаю, что больших изменений не будет. Нам еще предстоит обсудить с директорами, как распределить детей с сентября.

Либо откроем дополнительные классы, либо увеличим число учеников в классах.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: как школы принимают детей-беженцев из Украины? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja /GERRY WEBER Фото: Madis Veltman

Какие школы принимают украинских детей? В какой форме проходит обучение?

Каковы перспективы создания отдельной украинской школы в Таллинне?

Какие изменения ждут школы начиная с сентября?

Возникают ли проблемы в процессе обучения детей-беженцев?

Будут ли организованы для украинских детей интенсивные курсы эстонского?

Нашлись ли учителя, которые могут преподавать на украинском?