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Студия Postimees: как школы принимают детей-беженцев из Украины?

13:30
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: как школы принимают детей-беженцев из Украины?
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Дети-беженцы из Украины уже сели за парты столичных школ. Как распределились новые ученики по школам? Какие проблемы обозначились в процессе обучения?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Таллиннского департамента образования Андрес Паюла. Смотрите интервью в 13:30!

  • Какие школы принимают украинских детей? В какой форме проходит обучение?
  • Каковы перспективы создания отдельной украинской школы в Таллинне?
  • Какие изменения ждут школы начиная с сентября?
  • Возникают ли проблемы в процессе обучения детей-беженцев?
  • Будут ли организованы для украинских детей интенсивные курсы эстонского?
  • Нашлись ли учителя, которые могут преподавать на украинском? 
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