Дети-беженцы из Украины уже сели за парты столичных школ. Как распределились новые ученики по школам? Какие проблемы обозначились в процессе обучения?
Студия Postimees: как школы принимают детей-беженцев из Украины?
13:30
Студия Postimees: как школы принимают детей-беженцев из Украины?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Таллиннского департамента образования Андрес Паюла. Смотрите интервью в 13:30!
- Какие школы принимают украинских детей? В какой форме проходит обучение?
- Каковы перспективы создания отдельной украинской школы в Таллинне?
- Какие изменения ждут школы начиная с сентября?
- Возникают ли проблемы в процессе обучения детей-беженцев?
- Будут ли организованы для украинских детей интенсивные курсы эстонского?
- Нашлись ли учителя, которые могут преподавать на украинском?