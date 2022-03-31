Economist: экономика России пока неплохо справляется с санкциями

Бургеркинг Фото: EPA

В ответ на российское вторжение в Украину Запад объявил России экономическую войну, пишет Economist. США запретили продажу в Россию широкого перечня товаров, крупнейшие компании одна за другой ушли из страны, а 60% резервов Центробанка, хранившиеся за рубежом, оказались заморожены.

Идея состояла в том, чтобы наказать Путина за агрессию, обрушив российскую экономику. Через неделю рубль упал к доллару на треть, рухнули цены акций многих российских компаний.

Economist задается вопросом: действительно ли эта стратегия Запада работает, как и планировалось?

Хаос на российских рынках, кажется, приутих, констатирует журнал. После падения в начале марта рубль укрепился, и его курс приближается к довоенному времени. Основной показатель российского фондового рынка упал на треть, но он частично восстановил потери.

Правительство и большинство компаний платят по облигациям в иностранной валюте. Массовое снятие наличности - почти 3 триллиона рублей - закончилось, и население вернуло большую часть денег на свои счета.

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Серия предпринятых мер помогла стабилизировать рынки. Некоторые меры были традиционными, например повышение ставки Центробанка с 9,5% до 20%, что стимулировало население держать средства на рублевых счетах.

Другие меры не столь привычны, например, - распоряжение о сдаче 80% валютной выручки экспортерами.

Торги на Московской фондовой бирже стали, выражаясь эвфемизмом ЦБ, "договорными". Короткие продажи запрещены, а нерезиденты не могут продавать акции до 1 апреля. (Московская биржа сообщила, что 31 марта запрет коротких продаж снимается для участников клиринга по акциям, однако сохраняется для клиентов брокеров. - прим. Би-би-си)

Реальная экономика, продолжает Economist, в чем-то зеркально отражает финансовую: она более здоровая, чем кажется на первый взгляд.

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Потребительские цены лишь с начала марта выросли более чем на 5 процентов. Многие иностранные фирмы ушли с рынка, прекратив поставки своих товаров, а ослабленный рубль и санкции привели к подорожанию импорта.

Но не всё подскочило в цене. Водка, в основном продукт российского производства, стоит лишь немного больше, чем до войны. Бензин - практически также, как раньше. И хотя утверждать что-то еще рано, пока мало признаков того, что по экономической активности нанесен сильный удар.

По оценкам OECD ( Организация по экономическому сотрудничеству и развитию), проводившей исследование на основе данных в интернете, российский ВВП на четвертой неделе марта был примерно на 5% выше, чем год назад.

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Другие данные, собранные экспертами Economist, говорят о том, что потребление электроэнергии и железнодорожные перевозки поддерживаются на обычном уровне.

Инструменты анализа расходов Сбербанка свидетельствуют о том, что население тратит немного больше, чем год назад.

Частично это объясняется тем, что люди запасаются в ожидании роста цен. Особенно активно скупается бытовая техника. Но траты на услуги упали лишь немного и остаются намного более активными, чем на протяжении пандемии.

Тем не менее в этом году Россия, судя по всему, вступает в полосу рецессии. Некоторые предсказывают падение ВВП на 10-15% - в зависимости от трех факторов.

Первый - начнут ли простые россияне волноваться по поводу экономики, пока продолжается война и, соответственно, начнут ли они экономить, сокращая расходы, как это случилось в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым.

Второй - остановится ли производство из-за санкций, перекрывших доступ российских компаний к западному импорту. Российский авиационный сектор особенно уязвим, также как и автопром. Но тут надо учесть, что многие предприятия, которые начинали еще в советские времена, имели опыт работы без импорта. Если чья-либо экономика и может как-то справляться в условиях изоляции от остального мира, то это российская.

Третий и самый важный фактор - импорт российских энергоносителей. Несмотря на санкции, Россия по-прежнему продает иностранным покупателям нефти на 10 млрд долларов в месяц. Это четверть довоенного экспорта. Доходы от продажи природного газа и нефтепродуктов также поступают.