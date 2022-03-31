Norstat: удовлетворенность работой Каи Каллас и правительства на фоне войны выросла

Еще 43% опрошенных заявили, что не одобряют деятельность Каллас на посту премьер-министра, а 11% не смогли выразить мнение, пишет ERR.

Отвечая на вопрос о работе правительства, 35% респондентов посчитали, что оно со своими обязанностями справляется плохо или очень плохо. 6% затруднились дать оценку.

В ходе опроса, проведенного в конце января, 26% респондентов одобрили работу премьер-министра, а 35% были удовлетворены деятельностью правительства. Таким образом, за два месяца удовлетворенность работой премьер-министра выросла на 21 процентный пункт, а работой правительства - на 24 процентных пункта.