Цвет российской интеллектуальной элиты, ректоры семисот вузов России, выступили с обращением в поддержку спецоперации президента Путина в Украине. Это послужило отмашкой, после которой волна верноподданнических акций прокатилась практически по всем высшим учебным заведениям страны.
Вузы России: «выстраданное, но необходимое решение» Путина одобряем
Одним из наиболее любопытных парадоксов при этом является тот факт, что в течение предыдущих трех лет уровень недоверия к президенту среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет вырос почти в три раза: с 17 процентов в январе 2018 года до 46 к началу 2021-го. Правда, эти результаты были получены не очень симпатичным официальному Кремлю «Левада-центром». Но других данных по этому сегменту опрашиваемой аудитории обнаружить не удалось.
Президент ностальгии
По словам эксперта Международного центра оборонных исследований Игоря Грецкого, регулярно проводимый мониторинг общественного мнения России, в ходе которого используются результаты из самых разных источников, показывают, что Путин наиболее популярен в возрастной группе россиян 55 лет и старше.
При этом, подчеркивает эксперт, «в больших городах часть населения не принимает войну России против Украины. Особенно эта война не популярна у студентов, молодых людей, которые прекрасно понимают свои перспективы в такой ситуации».
Объяснение относительно высокого уровня доверия к Путину, считает аналитик, заключается в том, что президента поддерживают в основном жители малых и средних городов, люди старшего поколения. «По разным причинам, – уточняет он. – Кто-то видит в нем [Путине] собирателя земель, кто-то считает, что вернется Советский Союз, кто-то из страха потерять работу».
Иными словами, большинство россиян считают, что лучшее будущее России – это ее прошлое. Что же касается действительно будущего, то с этим сложнее. Как ни крути, но оно на самом деле невозможно без привлечения к его строительству молодых поколений. Объективно желательно – из категории не поротых.
Таковым в России сегодня можно считать только одно поколение – тех самых «от 18 до 24». Но они еще недостаточно прониклись…
Так что это именно на них направлено обращение «семисот мудрейших». Задача сложная – донести до молодых высшую цель высших учебных заведений: «…в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, … сплотиться вокруг нашего Президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение».
Поскольку члены Российского Союза ректоров – люди явно старше пятидесяти пяти лет, для них такая лексика не в новинку.
К акции присоединились и пловцы
Если судить по сообщениям СМИ, пока наибольшую активность проявляет именно эта возрастная «группа поддержки» из рядов вузовской интеллигенции. Заявления, обращения, декларации, петиции и прочие свидетельства одобрения «линии партии и правительства» исходят от администрации, ректоратов, деканатов, ученых советов и прочих руководящих университетских инстанций.
Едва ли не единственным исключением является на этом фоне сообщение на официальном сайте Пензенского государственного университета, в котором говорится, что коллектив вуза «поддерживает решение Президента России Владимира Путина о проведении специальной операции по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В этот раз с инициативой выступили студенты Института физической культуры и спорта. Они организовали акцию, в ходе которой выстроились буквой Z (привет от непобедимого защитника всех униженных и оскорбленных Zorro! – В.И.) ... К акции присоединились и пловцы. В бассейне они разместились таким образом, что с вышки было видно букву Z».
Много ли народа уместилось на вышке, не сообщается…
Надо ли уточнять, какие именно режимы отличались (и отличаются) пристрастием к выкладыванию живыми человеческими телами разных знаков и символов.
Впрочем, процесс перевоспитания молодежи в духе верности собирателю земель, принимающему выстраданные, но необходимые решения, происходит совсем не так успешно, как хотелось бы его организаторам. В российских вузах продолжают выявлять участников антивоенных акций, принимая соответствующие оргвыводы.
Так, по сообщению «Новой газеты» (которая на днях вынуждена была объявить о прекращении выпуска издания, как на бумаге, так и в интернете, вследствие преследований со стороны властей) в одной только альма-матер российского президента – Санкт-Петербургском Государственном университете – по этой причине отчислены или готовятся к отчислению около двадцати студентов. Без права восстановления.
Звучит как «без права переписки». Тот, кто испытывает сильную ностальгию по сильной руке, должен помнить, чтó значила такая формулировка приговора «тройки».
Оппоненты могут возразить: эстонские университеты, решившие не принимать студентов из Белоруссии и России, принципиально ничуть не лучше российских. Но разница в том, что в Эстонии уже более ста работников и студентов ряда вузов открыто выступили с протестом против такого решения. И никто их за это не собирается ни уволить, ни отчислить.
Затейливая игра контрастов
Некоторый оптимизм внушает, как ни странно, сообщение, которое вообще не относится к вузовской тематике, но напрямую касается, скажем так, молодежного вопроса. А, впрочем, есть и вероятность, что кто-то из участников описываемого события либо был студентом, либо намеревался им стать. Об этом ничего не говорится, поскольку сама тема связана совсем с другой организацией.
29 марта сайт BBC News (Русская служба) опубликовал информацию о том, что «Девять сотрудников Росгвардии из Кубани отказались от иска к ведомству за увольнение после их отказа воевать в Украине, сообщает «Медиазона». Еще трое нацгвардейцев поддержали иск во время предварительного судебного заседания.
24 марта стало известно об увольнении этих нацгвардейцев. Они сообщили, что 25 февраля получили приказ поехать в Украину, но отказались, сочтя приказ незаконным. Их вернули в Краснодар и уволили».
Контраст между поступками представителей настоящей (по времени, но не по качеству) и будущей (?) интеллектуальной элиты страны – и сотрудниками одной из наиболее одиозных ветвей правоохранительных органов не только поразительный, но и по-своему символичный.
Может быть, не все так уж безнадежно?..