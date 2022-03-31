Вузы России: «выстраданное, но необходимое решение» Путина одобряем

Одним из наиболее любопытных парадоксов при этом является тот факт, что в течение предыдущих трех лет уровень недоверия к президенту среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет вырос почти в три раза: с 17 процентов в январе 2018 года до 46 к началу 2021-го. Правда, эти результаты были получены не очень симпатичным официальному Кремлю «Левада-центром». Но других данных по этому сегменту опрашиваемой аудитории обнаружить не удалось.

Президент ностальгии

По словам эксперта Международного центра оборонных исследований Игоря Грецкого, регулярно проводимый мониторинг общественного мнения России, в ходе которого используются результаты из самых разных источников, показывают, что Путин наиболее популярен в возрастной группе россиян 55 лет и старше.

При этом, подчеркивает эксперт, «в больших городах часть населения не принимает войну России против Украины. Особенно эта война не популярна у студентов, молодых людей, которые прекрасно понимают свои перспективы в такой ситуации».

Объяснение относительно высокого уровня доверия к Путину, считает аналитик, заключается в том, что президента поддерживают в основном жители малых и средних городов, люди старшего поколения. «По разным причинам, – уточняет он. – Кто-то видит в нем [Путине] собирателя земель, кто-то считает, что вернется Советский Союз, кто-то из страха потерять работу».

Иными словами, большинство россиян считают, что лучшее будущее России – это ее прошлое. Что же касается действительно будущего, то с этим сложнее. Как ни крути, но оно на самом деле невозможно без привлечения к его строительству молодых поколений. Объективно желательно – из категории не поротых.

Таковым в России сегодня можно считать только одно поколение – тех самых «от 18 до 24». Но они еще недостаточно прониклись…

Так что это именно на них направлено обращение «семисот мудрейших». Задача сложная – донести до молодых высшую цель высших учебных заведений: «…в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, … сплотиться вокруг нашего Президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение».

Поскольку члены Российского Союза ректоров – люди явно старше пятидесяти пяти лет, для них такая лексика не в новинку.

К акции присоединились и пловцы

Если судить по сообщениям СМИ, пока наибольшую активность проявляет именно эта возрастная «группа поддержки» из рядов вузовской интеллигенции. Заявления, обращения, декларации, петиции и прочие свидетельства одобрения «линии партии и правительства» исходят от администрации, ректоратов, деканатов, ученых советов и прочих руководящих университетских инстанций.