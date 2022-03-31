Вступит ли Финляндия в НАТО?

Где сейчас проходит та красная линия, которую не переступит Кремль, когда речь идет о вопросах безопасности? Этого никто больше не знает даже в такой стране, как Финляндия, имеющей большой опыт в считывании сигналов, посылаемых Россией.

Восточная граница Финляндии длинной более чем 1300 километров - самая протяженная у Европейского Союза с РФ. С момента окончании Второй мировой войны тут царит мир. Но после того, как Россия 24 февраля вторглась на территорию Украину, другого своего суверенного соседа, финны, похоже, больше не воспринимают свое безопасное положение как должное.

Тем не менее на Ваалимаа, ближайшем к Хельсинки контрольно-пропускном пункте на финско-российской границе, после начала боевых действий в Украине по-прежнему все в порядке, заверяет капитан погранслужбы Юсси Пеккала. Единственное, по его словам, изменение - относительно небольшое число украинцев и россиян, которые пытаются бежать от вооруженного конфликта, направлять в Финляндию.

Бдительность - это норма

"Конечно, мы готовы и готовимся ко многим ситуациям, - отмечает Пеккала в интервью DW. - Я бы не сказал, что это состояние боевой готовности, но если вы находитесь на какой-либо границе, то она будет первым местом, где вы увидите любые изменения обстановки, происходящие в окружающем мире".

Такого рода изменения были бы крайне нежелательны для Финляндии, десятилетиями работавшей над поддержанием своего хрупкого геостратегического баланса - находясь вне военных союзов, заботливо поддерживая как корректные отношения с Москвой, так и свои хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы.

До сих пор финны считали, что им не нужны гарантии по взаимной защите в случае агрессии, которые имеют страны-члены НАТО, большинство населения последовательно отвергало любые предложения о вступлении в альянс. Так было до 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину.

Рост поддержки членства в НАТО: внезапно, но объяснимо

Внезапно, согласно опросу, проведенному в феврале по заказу финской национальной телекомпании YLE, 53% респондентов сообщили о поддержке вступления страны в НАТО. В марте этот показатель оказался еще выше - 62%. По словам министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, при том, что всплеск поддержки членства в НАТО "огромен", причины этого ясны.

"Люди думали, что мы будем жить в мирное время в 2020-х годах, но теперь у нас война в центре Европы, недалеко от Финляндии", - констатировал министр в беседе с DW после встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в начале этого месяца, куда были приглашены Кайкконен и его шведский коллега.

Финский министр также пояснил, что в апреле правительство представит парламенту обновленную оценку изменившейся ситуации с безопасностью страны, решительно внеся в повестку дня обсуждение вопроса о НАТО. Многие считают, что после последующих затем общественных и парламентских дебатов Хельсинки будет добиваться членства в альянсе.