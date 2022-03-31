Волонтер: частью жизни маленьких детей стали война и танки

Григорьев рассказал Rus.Postimees о ситуации на границе, трудностях волонтерской работы и о том, какая психологическая помощь может понадобиться военным беженцам.

— Почему вы решили стать волонтером?

— Ну, во-первых, я родом из Беларуси и считаю украинцев братьями, братским народом. В первые дни войны меня парализовало, и я не мог работать, не мог ничего делать. Я компульсивно пролистывал новости, и понял, что так не получится — я буду переживать, беспокоиться — и решил, что мне нужно себя чем-то занять и лучшее, что я могу сделать — это помочь людям.

— Как именно вы помогаете беженцам на границе, что входит в ваши обязанности?

— Когда люди пересекают границу из Украины в Польшу, они растеряны, дезориентированы, с маленькими детьми, там холодно, они не знают, что делать. Наша команда волонтеров от Эстонии расклеила плакаты с эстонским флагом, текстом на украинском языке «Бесплатный транспорт в Эстонию» и номером телефона. И вот люди звонят по этому номеру диспетчерам, сообщают, где находятся и сколько их, и водители получают задание забрать этих людей. В основном я работал водителем, ездил забирать эти семьи и отвозил их туда, где они могут отдохнуть и переночевать, чтобы потом поехать на автобусе. Так как я говорю на украинском, польском и английском, то постоянно приходилось что-то переводить и подсказывать.

— Из увиденного на границе что произвело наиболее сильное впечатление?