Фанаты сборной Нигерии забили врача команды насмерть

Кабунго работал в медицинском центре Африканского футбольного союза и FIFA, который обслуживал отборочный матч чемпионата мира между Нигерией и Ганой. Поскольку первая встреча в Гане завершилась вничью, а повторная, в Нигерии, со счетом 1:1, Гана получила пропуск на чемпионат мира, который состоится в конце года в Катаре.

Для Нигерии это был большой удар, поскольку последний раз они пропускали чемпионат мира лишь в 2006 году. После финального свистка болельшики забросали игроков бутылками – те были вынуждены быстро укрыться в раздевалке. Вскоре фанаты вышли уже на стадион.

Футбольный союз Замбии сообщил, что неподалеку от стадиона болельщики нигерийской сборной избили Кабунго и он потерял сознание. Врача доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.