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Фанаты сборной Нигерии забили врача команды насмерть

rus.postimees.ee
Фанаты сборной Нигерии забили врача команды насмерть
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Болельщики нигерийской сборной громят стадион.
Болельщики нигерийской сборной громят стадион. Фото: PIUS UTOMI EKPEI/AFP

Футбольный союз Замбии сообщил, что фанаты нигерийской сборной убили их врача Джозефа Кабунго.

Кабунго работал в медицинском центре Африканского футбольного союза и FIFA, который обслуживал отборочный матч чемпионата мира между Нигерией и Ганой. Поскольку первая встреча в Гане завершилась вничью, а повторная, в Нигерии, со счетом 1:1, Гана получила пропуск на чемпионат мира, который состоится в конце года в Катаре.

Для Нигерии это был большой удар, поскольку последний раз они пропускали чемпионат мира лишь в 2006 году. После финального свистка болельшики забросали игроков бутылками – те были вынуждены быстро укрыться в раздевалке. Вскоре фанаты вышли уже на стадион.

Футбольный союз Замбии сообщил, что неподалеку от стадиона болельщики нигерийской сборной избили Кабунго и он потерял сознание. Врача доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

Точная причина смерти мужчины еще неизвестна, и Футбольный союз Замбии надеется, что CAF и FIFA проведут серьезное расследование.

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