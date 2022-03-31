Пожар с двумя жертвами вспыхнул из-за неосторожного обращения со свечами

В 22.59 поступило сообщение о том, что на Хаапсалуском шоссе, 74а горит многоквартирный дом. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что пламя вырывалось из окон квартиры. Жильцов многоквартирного дома эвакуировали во двор на время тушения пожара, так как дымом была охвачена единственная лестничная клетка дома.

Пожар в многоквартирном доме. Фото: Erakogu

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Марека Кийка, языки пламени вырывались из окон кухни одной из квартир. "Огнем были охвачены кухня и еще одна комната. При осмотре двухкомнатной квартиры были обнаружены тела мужчины и женщины", - сказал Кийк.

Отмечается, что погибли пожилые жильцы квартиры — мужчина передвигался в инвалидной коляске, а женщина была прикована к постели.

По словам Кийка, спасатели на обнаружили в квартире дымовой датчик. Соседка также ничего не слышала.

Располагающаяся этажом ниже квартира была затоплена в результате работ по тушению. Жители остальных квартир смогли вернуться домой после того как пожар был потушен.

Согласно первоначальной информации, собранной главным инспектором Бюро по надзору за безопасностью Ляэнеского спасательного центра Райдо Метса, причиной пожара стало небрежное обращение со свечами.

Спасатели напомнили, что неосторожное обращение с открытым огнем вызывает пожары, уносящие наибольшее количество жизней. Свечи следует зажигать вдали от штор, предметов обстановки, стен и мебели. Свечу нельзя оставлять без присмотра.