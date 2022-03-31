Гран-при «Формулы-1» будет проходить в Лас-Вегасе

Гран-при будет проходить по ночному городу, трасса проложена по центру Лас-Вегаса, там, где расположены самые известные отели и казино. Длина трассы составляет 6120 м, на ней 14 поворотов и три прямых отрезка. Первая гонка назначена на ноябрь 2023 года, а Лас-Вегас станет третьим американским этапом (первые два – Остин и Майами).