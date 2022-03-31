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Гран-при «Формулы-1» будет проходить в Лас-Вегасе

rus.postimees.ee
Гран-при «Формулы-1» будет проходить в Лас-Вегасе
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Стефано Доменикали, руководитель "Формулы 1".
Стефано Доменикали, руководитель "Формулы 1". Фото: John Locher/AP

С 2023 года один из этапов чемпионата будет проходить в Лас-Вегасе, сообщается на сайте «Формулы-1».

Гран-при будет проходить по ночному городу, трасса проложена по центру Лас-Вегаса, там, где расположены самые известные отели и казино. Длина трассы составляет 6120 м, на ней 14 поворотов и три прямых отрезка. Первая гонка назначена на ноябрь 2023 года, а Лас-Вегас станет третьим американским этапом (первые два – Остин и Майами).

«Объявление о проведении Гран При Лас-Вегаса – важный момент для «Формулы 1». Лас-Вегас известен во всем мире своим азартом, гостеприимством, острыми ощущениями и, конечно же, знаменитым Стрипом. Нет лучшего места для проведения гонок Ф1, чем столица мировых развлечений, мы с нетерпением ждём следующего года», - сказал Стефано Доменикали, руководитель Формулы 1.

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