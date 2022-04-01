Оправдания тем, кто стал причиной страданий мирного населения, любых жителей Украины, быть не может. Но есть реалии политики, экономики и повседневной жизни этой непростой страны, о которых следует задуматься, чтобы подготовиться к тому очень сложному миру, который наступит после окончания конфликта.
Бойтесь проиграть мир!
Не позже мая горячая фаза конфликта окончательно прекратится. Секретных данных на руках у автора нет, но специалисты по американским выборам называют май оптимальным моментом, когда внешнеполитические успехи США возможно максимально конвертировать в хороший результат на ноябрьских промежуточных выборах. Украине, Евросоюзу и Эстонии придется решать сложные проблемы изменившегося мира. Хочется надеяться, что стороны будут выполнять подписанные по окончании войны договоренности. Но важнее всего понять, что необходимо, чтобы больше не создавалась почва для масштабной войны в Европе.
Ждать ли чудес от высшего руководства страны?
Независимо от конкретного содержания мирного договора, каждая сторона будет считать свои цели достигнутыми, а лидеры себя - победителями. Будут ли соблюдаться соглашения - отдельный вопрос. Президент Зеленский в течение своего президентства не был успешен в выполнении договоренностей «Минск-2», хотя имел полный контроль над парламентом и поддержку общества. Атаковали его в этом вопросе лишь со стороны оппозиции и малочисленных, но активных героев 2014 года. Даже при тех небольших проблемах он не сделал того, что обещал в Париже в 2019 году. Теперь ситуация в стране будет куда более тяжелой. Одно дело - всеобщее единение во время войны, но способен ли президент Зеленский реально объединить нацию и политическую элиту и, засучив рукава, уйти в рутину нормализации мирной жизни? Руку на отсечение, что у него получится, я бы не дал.
Еще до конфликта в стране появились серьезные проблемы со свободой слова и функционированием юридических институтов. Не менее восьми СМИ, представлявших разные точки зрения, были закрыты. Прошло более года, но юридические обоснования этих действий до сих пор не представлены. Работа Конституционного суда была частично парализована. Как будет с законностью и порядком после войны? В такой ситуации даже страны с давними традициями демократии многие годы налаживали ситуацию (Италия в 1940-50-х).
Главной же проблемой будет кадровая политика. И без военных действий назначенцы президента так организовали отопительный сезон 2021/22, что в некоторых регионах люди начали паниковать. При неизбежных трудностях после окончания войны найдутся ли правильные люди, способные решать на два порядка большие проблемы - гуманитарные, экономические и социальные?
Специфическая кадровая политика породила и более серьезную проблему. Именно за время президентства Зеленского Украина поссорилась со всеми своими соседями, и даже с Германией и Францией. После окончании конфликта Запад будет произносить слова поддержки Украины и предоставлять какую-то помощь. Где гарантия, что в послевоенной неразберихе кто-то из соседей не воспользуется уязвимым положением Украины? Недавние атаки президента Зеленского на НАТО и американский конгресс в формате видеообращений, а также в значительной степени провальное общение с израильским парламентом говорят об отсутствии изменений во внешней политике Украины, что может ей дорого обойтись.
Станет ли Украина самодостаточной страной?
Для того, чтобы решать вышеописанные проблемы и целый «эверест» иных проблем, страна обязана не просто объединиться, что вроде бы сейчас и происходит. Самое важное - иметь собственный план развития, где не будет не подкрепленного изменениями внутри страны абстрактного желания евроинтеграции, перманентного ожидания кредитов, упование на военно-техническую помощь Запада и обид по поводу задержек траншей МВФ. Может, не стоит до бесконечности надеяться на других? Все это называется одним словом - «самодостаточность», что подразумевает внутреннюю стабильность, ясность целей, опору на собственные ресурсы и ответственную элиту. Без огромной внутренней работы и описанных изменений Украина неизбежно проиграет мир. Жертвы и героизм на фронтах окажутся напрасны, и страну будет ждать длительная внутренняя нестабильность.
Европа, которая многое потеряла
Самых больших ошибок в виде прямого военного вмешательства стран НАТО в конфликт и попытки ограничить полеты авиации над Украиной, Европа, к счастью, не сделала. Но возникло ощущение, что плана дальнейших действий, прежде всего, в плане беженцев и экономики, в Брюсселе не было и нет до сих пор. Нынешнее количество беженцев в Европе уже существенно превысило то, что было в 2015-2016 году. Помимо обтекаемых заявлений о будущей компенсации странам, принимающим беженцев, нет никакой конкретики о дальнейших планах.
ЕС ввел санкции против РФ, не углубляясь в такие мелочи, что это может стать катастрофой для отдельных стран и отраслей экономики. Хотя и без последних санкций топливно-энергетический рынок был в предынфарктном состоянии, решили окончательно заморозить запуск газопровода «Северный поток-2». При этом цены на нефть, газ и электроэнергию побили все рекорды, что ставит под вопрос конкурентоспособность Старого Света.
Россия и Украина являются главными экспортерами зерна в Европу. Продовольственная безопасность ЕС тоже стала серьезной проблемой. Запредельные цены на газ создают критические проблемы в производстве удобрений, в любой момент собственные производства в ЕС могут остановиться. Ну а самой большой проблемой рискует стать отток инвестиций из Старого Света - возможные потери составляют 1-2 трлн. долларов. Даже гимназисты уже задаются вопросом, почему США, являющиеся инициатором нынешних санкций против РФ, пострадали от них многократно слабее, чем ЕС. Все происходящее ставит на повестку дня вопрос о качестве внешней политики ЕС и степени уже европейской самодостаточности в не меньшей степени, чем украинской. После завершения конфликта и ЕС нуждается в большой внутренней работе.
Есть ли позитивный сценарий в нынешней ситуации?
Любой позитивный сценарий обязан включать мир в Украине. Готовность России к военным авантюрам делает неизбежной серьезную внутреннюю работу в ЕС и НАТО по ревизии своей обороноспособности, созданию, наконец-то, мобильных сил, способных реагировать на локальные и региональные конфликты. Пора заканчивать игру «мы скоро увеличим военные расходы» и реально увеличить финансирование оборонного сектора. Сколько-нибудь длительная стабильность в Европе невозможна без решения «российского вопроса». Если ЕС и его союзники в состоянии превратить РФ в поверженного противника, то надо это сделать. В противном случае придется договариваться. Вряд ли удастся избежать длительной внешнеполитической нестабильности. Но быть к ней готовыми, проделав все вышеописанное, нам вполне по силам.