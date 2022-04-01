Бойтесь проиграть мир!

Не позже мая горячая фаза конфликта окончательно прекратится. Секретных данных на руках у автора нет, но специалисты по американским выборам называют май оптимальным моментом, когда внешнеполитические успехи США возможно максимально конвертировать в хороший результат на ноябрьских промежуточных выборах. Украине, Евросоюзу и Эстонии придется решать сложные проблемы изменившегося мира. Хочется надеяться, что стороны будут выполнять подписанные по окончании войны договоренности. Но важнее всего понять, что необходимо, чтобы больше не создавалась почва для масштабной войны в Европе.

Ждать ли чудес от высшего руководства страны?

Независимо от конкретного содержания мирного договора, каждая сторона будет считать свои цели достигнутыми, а лидеры себя - победителями. Будут ли соблюдаться соглашения - отдельный вопрос. Президент Зеленский в течение своего президентства не был успешен в выполнении договоренностей «Минск-2», хотя имел полный контроль над парламентом и поддержку общества. Атаковали его в этом вопросе лишь со стороны оппозиции и малочисленных, но активных героев 2014 года. Даже при тех небольших проблемах он не сделал того, что обещал в Париже в 2019 году. Теперь ситуация в стране будет куда более тяжелой. Одно дело - всеобщее единение во время войны, но способен ли президент Зеленский реально объединить нацию и политическую элиту и, засучив рукава, уйти в рутину нормализации мирной жизни? Руку на отсечение, что у него получится, я бы не дал.

Еще до конфликта в стране появились серьезные проблемы со свободой слова и функционированием юридических институтов. Не менее восьми СМИ, представлявших разные точки зрения, были закрыты. Прошло более года, но юридические обоснования этих действий до сих пор не представлены. Работа Конституционного суда была частично парализована. Как будет с законностью и порядком после войны? В такой ситуации даже страны с давними традициями демократии многие годы налаживали ситуацию (Италия в 1940-50-х).

Главной же проблемой будет кадровая политика. И без военных действий назначенцы президента так организовали отопительный сезон 2021/22, что в некоторых регионах люди начали паниковать. При неизбежных трудностях после окончания войны найдутся ли правильные люди, способные решать на два порядка большие проблемы - гуманитарные, экономические и социальные?