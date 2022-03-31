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Выбросы углерода растут из-за вырубки лесов: это может обойтись Эстонии в сотни миллионов евро

Юлле Харью
Выбросы углерода растут из-за вырубки лесов: это может обойтись Эстонии в сотни миллионов евро
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Вырубка лесов.
Вырубка лесов. Фото: Mihkel Maripuu

Интенсивная вырубка лесов в Эстонии довела показатель углеродного баланса в землепользовании до опасной черты: если продолжать в том же духе, нам придется расплачиваться за несоблюдение европейских обязательств – либо покупая дополнительные квоты на выбросы, либо выплачивая возмещение ущерба. Речь идет о сотнях миллионов евро, пишет Postimees.

В сфере землепользования выбросы углерода эстонской промышленностью и сельским хозяйством ранее удерживались в равновесии благодаря лесам. В 2020 году эстонский сектор землепользования, включая лесное хозяйство, впервые сам стал источником выбросов углерода. Это стало большим и неприятным сюрпризом для чиновников и специалистов Министерства окружающей среды.

Общие выбросы углерода в Эстонии, включая промышленность и добычу горючего сланца, составляют 12,8 млн тонн CO₂ в год. Если бы лес вообще не вырубали, вся Эстония была бы углеродно-нейтральной.

Углеродный баланс Эстонии в землепользовании составляет около -0,7 млн ​​тонн, но в 2020 году он составил ошеломляющие +1,3 млн тонн. Если бы Эстония купила дополнительную углеродную квоту (80 евро за тонну), чтобы компенсировать это, это составило бы 160 миллионов евро.

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