Выбросы углерода растут из-за вырубки лесов: это может обойтись Эстонии в сотни миллионов евро

В сфере землепользования выбросы углерода эстонской промышленностью и сельским хозяйством ранее удерживались в равновесии благодаря лесам. В 2020 году эстонский сектор землепользования, включая лесное хозяйство, впервые сам стал источником выбросов углерода. Это стало большим и неприятным сюрпризом для чиновников и специалистов Министерства окружающей среды.

Общие выбросы углерода в Эстонии, включая промышленность и добычу горючего сланца, составляют 12,8 млн тонн CO₂ в год. Если бы лес вообще не вырубали, вся Эстония была бы углеродно-нейтральной.