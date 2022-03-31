Подходящее ли сейчас время для продажи недвижимости?

По мнению Танеля Ребане, в настоящее время ожидается дальнейшее замедление длительного периода роста цен на недвижимость. «В настоящее время, продается недвижимость или нет, зависит, прежде всего, от покупателя, его потребностей и возможностей. Поэтому, если нашелся подходящий покупатель, недвижимость может быть продана в любое время», – объяснил Ребане, добавив, что продажа приличного объекта обычно происходит очень быстро.

По словам Ребане, важно помнить, что процесс продажи недвижимости всегда занимает определенное время, продолжительность которого зависит, прежде всего, от конкретного объекта и ситуации на рынке недвижимости.

«В среднем на продажу квартиры может уйти до трех месяцев, а на продажу индивидуального дома – до шести месяцев», – сказал он.

Если нет необходимости спешить с продажей, Ребане рекомендует начать с немного более высокой цены, поскольку никогда не знаешь, какие возможности есть у потенциального покупателя. «Если продажа не состоится сразу, вы можете постепенно снижать цену и тогда найдете подходящего покупателя», – советует он.

Однако существует ряд причин, по которым некоторые объекты недвижимости остаются невостребованными дольше. «Часто, принимая во внимание все аспекты, оказывается, что цена слишком высока, будь то из-за расположения, планировки, состояния или какого-то другого фактора», – перечислил причины Ребане.

Безусловно, оказывает небольшое влияние на активность рынка и такой, например, фактор, как доступность свободного времени у нотариусов.

«Однако это не означает, что в какой-то конкретный период покупать или продавать недвижимость хуже», – добавил он.