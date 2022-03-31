Во дворах Ласнамяэ ликвидируют старые металлические конструкции

«В нашем районе ежегодно появляются новые современные детские площадки, но в некоторых дворах ещё остались старые ржавые элементы, которые представляют опасность для детей. Мы намерены их демонтировать, и именно по этой причине просим местных жителей сообщить нам их координаты», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Демонтажу и утилизации подлежат устаревшие и опасные элементы детских площадок, лазалки, сушилки и прочее. Свои предложения о демонтаже амортизированных и опасных конструкций можно присылать с указанием точного адреса и фотографией до 4 апреля 2022 года на электронную почту danel.suurtamm@tallinnlv.ee.