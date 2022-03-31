Чт, 31.03.2022
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Во дворах Ласнамяэ ликвидируют старые металлические конструкции

rus.postimees.ee
Во дворах Ласнамяэ ликвидируют старые металлические конструкции
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Ласнамяэ.
Ласнамяэ. Фото: Eero Vabamägi

В этом году в районе Ласнамяэ будет продолжен демонтаж многочисленных изношенных элементов и прочего оснащения детских площадок. На данный момент можно предлагать объекты, которые стоит демонтировать.

«В нашем районе ежегодно появляются новые современные детские площадки, но в некоторых дворах ещё остались старые ржавые элементы, которые представляют опасность для детей. Мы намерены их демонтировать, и именно по этой причине просим местных жителей сообщить нам их координаты», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Демонтажу и утилизации подлежат устаревшие и опасные элементы детских площадок, лазалки, сушилки и прочее. Свои предложения о демонтаже амортизированных и опасных конструкций можно присылать с указанием точного адреса и фотографией до 4 апреля 2022 года на электронную почту danel.suurtamm@tallinnlv.ee.

Точный перечень подлежащих ликвидации объектов будет зависеть от количества поступивших предложений. Элементы будут ликвидированы в течение этого года. Перед началом демонтажа старых металлоконструкций все работы согласовываются с собственником земли, то есть в большинстве случаев с квартирным товариществом. Демонтажные работы осуществляются по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

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