Жеребьевка ЧМ-2022 пройдет в Катаре 1 апреля

На данный момент 29 сборных команд (из 32 мест) вышли в финальный раунд, в том числе 22 страны, которые участвовали в предыдущем турнире в 2018 году. Два победителя плей-офф между конфедерациями, а также победитель Пути А плей-офф УЕФА (среди которого и Украина), не будут известны на момент жеребьевки. Эти матчи пройдут в июне 2022 года.

Катар – единственная команда, у которой дебют на ЧМ. Нидерланды, Эквадор, Гана, Камерун и США снова сыграют на ЧМ после пропуска одного турнира 2018 года, а Канада вернулась на мундиаль спустя 36 лет (первое и последнее выступление было в 1986 году). Все остальные команды, отобравшиеся в финальный раунд, играли на ЧМ-2018.

Четырехкратный чемпион мира и победитель Евро-2020 – сборная Италии – впервые в своей истории не смогла пройти квалификацию на второй подряд ЧМ, проиграв в полуфинале плей-офф отбора Северной Македонии. Итальянцы стали единственными бывшими чемпионами мира, которые не прошли квалификацию. Предыдущий хозяин ЧМ, команда России, была дисквалифицирована из-за военного вторжения РФ в Украину.