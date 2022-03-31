Жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2022 состоится 1 апреля в 19:00 в выставочном конференц-центре в городе Доха, Катар, пишет Sport.ua. Стал известен состав корзин посева для жеребьевки.
Жеребьевка ЧМ-2022 пройдет в Катаре 1 апреля
На данный момент 29 сборных команд (из 32 мест) вышли в финальный раунд, в том числе 22 страны, которые участвовали в предыдущем турнире в 2018 году. Два победителя плей-офф между конфедерациями, а также победитель Пути А плей-офф УЕФА (среди которого и Украина), не будут известны на момент жеребьевки. Эти матчи пройдут в июне 2022 года.
Катар – единственная команда, у которой дебют на ЧМ. Нидерланды, Эквадор, Гана, Камерун и США снова сыграют на ЧМ после пропуска одного турнира 2018 года, а Канада вернулась на мундиаль спустя 36 лет (первое и последнее выступление было в 1986 году). Все остальные команды, отобравшиеся в финальный раунд, играли на ЧМ-2018.
Четырехкратный чемпион мира и победитель Евро-2020 – сборная Италии – впервые в своей истории не смогла пройти квалификацию на второй подряд ЧМ, проиграв в полуфинале плей-офф отбора Северной Македонии. Итальянцы стали единственными бывшими чемпионами мира, которые не прошли квалификацию. Предыдущий хозяин ЧМ, команда России, была дисквалифицирована из-за военного вторжения РФ в Украину.
Для жеребьевки 32 команды будут распределены по 4 корзинам на основе рейтинга ФИФА от 31 марта 2022 года. В первой корзине будут хозяева – Катар (автоматически позиция А1) и 7 лучших команд мира. Во второй корзине – следующие 8 команд по рейтингу, затем 8 сборных попадают в корзину 3. В корзину 4 войдут 5 команд с самым низким рейтингом, а также три победителя плей-офф.