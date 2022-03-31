Пункт вакцинации на площади Вабадузе сегодня будет закрыт

С 1 апреля в Таллинне можно вакцинироваться в кабинете вакцинации в медицинском центре Confido, который расположен в медицинском городке на Веэренни, а также в экспресс-клиниках Confido в торговых центрах Lasnamäe Centrum, Rocca al Mare и Nautica. В Тарту желающие вакцинироваться приглашаются в экспресс-клинику Confido Raatuse.

Пункт вакцинации на Вабадузе вяльяк в Таллинне был открыт 10 ноября прошлого года, и менее чем за пять месяцев там в общей сложности вакцинировались более 16 000 человек. Самым напряженным временем был новогодний период, а рекордным днём стало 22 декабря, когда защитную инъекцию получили 402 человека.

«Цифры подтверждают, что пункт вакцинации на Вабадузе вяльяк оказался очень полезным. Конечно, мы все надеемся, что новых, столь серьёзных кризисов в области здравоохранения и потребности в таких масштабных специальных решениях в скором времени не возникнет», — сказал Мартин Талу, добавив, что Confido приобрело большой опыт, и в случае необходимости аналогичные решения можно будет запустить в работу всего за две-три недели.