«Интерес к вакцинации и потребность в ней снижаются, поскольку у нас много тех, кто уже вакцинировался, темпы распространения вируса замедляются, и отменены связанные с коронавирусом ограничения», — прокомментировал решение о закрытии пунктов обслуживания Мартин Талу, который руководит вакцинацией и тестированием в Confido. Талу также подчеркнул, что для желающих вакцинация по-прежнему доступна.
Пункт вакцинации на площади Вабадузе сегодня закроют
С 1 апреля в Таллинне можно вакцинироваться в кабинете вакцинации в медицинском центре Confido, который расположен в медицинском городке на Веэренни, а также в экспресс-клиниках Confido в торговых центрах Lasnamäe Centrum, Rocca al Mare и Nautica. В Тарту желающие вакцинироваться приглашаются в экспресс-клинику Confido Raatuse.
Пункт вакцинации на Вабадузе вяльяк в Таллинне был открыт 10 ноября прошлого года, и менее чем за пять месяцев там в общей сложности вакцинировались более 16 000 человек. Самым напряженным временем был новогодний период, а рекордным днём стало 22 декабря, когда защитную инъекцию получили 402 человека.
«Цифры подтверждают, что пункт вакцинации на Вабадузе вяльяк оказался очень полезным. Конечно, мы все надеемся, что новых, столь серьёзных кризисов в области здравоохранения и потребности в таких масштабных специальных решениях в скором времени не возникнет», — сказал Мартин Талу, добавив, что Confido приобрело большой опыт, и в случае необходимости аналогичные решения можно будет запустить в работу всего за две-три недели.
Confido Healthcare Group объединяет клиники, предоставляющие услуги под разными торговыми марками: предлагающий услуги семейных врачей, врачей общего профиля и врачей-специалистов медицинский центр Confido Meditsiinikeskus, открытые в торговых центрах экспресс-клиники Confido Kiirkliinikud, центр психического здоровья Confido Vaimse Tervise Keskus, центр лечения зависимостей Confido Sõltuvusravikeskus, центр здорового образа жизни Confido Heaolukeskus, центр гигиены труда Confido Töötervishoid, радиологический центр Confido Radioloogiakeskus, центр лазерного лечения Confido Laserravikeskus и центр дневной хирургии Confido Päevakirurgiakeskus и центр оценки трудоспособности Confido Töövõime Hindamise Keskus. Кроме того, в группу входит Perearsti Nõuandeliin OÜ, которое является оператором консультационного телефона семейных врачей 1220.