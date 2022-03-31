Организованный в этом году в двадцать второй раз конкурс «Эстонское бетонное строение года» проводится для того, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал – дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.
Подведены итоги конкурса «Эстонское бетонное строение 2021 года»
На конкурс можно было представить переданные в течение 2021 года заказчикам бетонные строения и использованные в них конструкции и решения. На нынешний конкурс поступило 16 работ.
Эстонское бетонное строение 2021 года – Круизный терминал Таллиннского порта
Главный приз конкурса, архитектура - Salto AB OÜ (Маарья Каск, Ральф Лыоке, Рагнар Пыллукиви, Марья Вилтроп, Маргус Тамм) и Stuudio Tallinn OÜ (Виллем Томисте).
Заказчик: Tallinna Sadam AS
Конструктор: Sweco Projekt AS
Генеральный подрядчик строительства: YIT Eesti AS
Бетонные работы: Azelta Projekt OÜ, Savekate OÜ, Ideia OÜ
Бетон: Framm AS, Betoonimeister AS, Rudus AS
Бетонные изделия: Narva-Bark AS, VMT Betoon AS, Muuga Betoonelement AS, Mammut Element OÜ
Опалубка: Ramirent Baltic AS.
Комментарий жюри: «За проектирование выдающегося мультифункционального здания, в котором великолепно видны разносторонние возможности использования бетона и открывается прибрежное городское пространство Таллинна».
«АS Tallinna Sadam сделал большое дело, открыв как для горожан, так и для наших гостей прибрежную территорию Таллинна, которая была закрыта для городских жителей сто лет», — сказал председатель жюри Ааду Кана.
Специальный приз: туннели и виадук улиц Рийа-Ваксали, Тарту
Архитектура: PART OÜ (Силле Пихлак, Сийм Туксам).
Комментарий жюри: «За выдающуюся бетонную архитектуру в процессе создания плавного и привлекательного дизайна инфраструктуры и пространственного ориентира».
«Здесь пластичность бетона используется для достижения сильной и эффектной архитектурной формы», — отметил председатель жюри Ааду Кана:
Специальный приз: основная школа Табасалу, Харьюмаа
Архитектура: Пелле-Стен Вийбург (Doomino Arhitektid OÜ).
Комментарий жюри: «За создание функционально целостного школьного здания с эффектными элементами внешних стен и продуманными деталями».
Специальный приз: музыкальная студия Mary Kay в Мёлндал, Швеция
Бетонные элементы: E-Betoonelement OÜ.
Комментарий жюри: «За последовательный инновационный подход в реализации дизайна бетонных элементов».