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Подведены итоги конкурса «Эстонское бетонное строение 2021 года»

Вера Копти
Подведены итоги конкурса «Эстонское бетонное строение 2021 года»
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Фото: Каупо Кальда

Организованный в этом году в двадцать второй раз конкурс «Эстонское бетонное строение года» проводится для того, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал – дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.

На конкурс можно было представить переданные в течение 2021 года заказчикам бетонные строения и использованные в них конструкции и решения.​ На нынешний конкурс поступило 16 работ. 

Эстонское бетонное строение 2021 года – Круизный терминал Таллиннского порта 

Главный приз конкурса, архитектура - Salto AB OÜ (Маарья Каск, Ральф Лыоке, Рагнар Пыллукиви, Марья Вилтроп, Маргус Тамм) и Stuudio Tallinn OÜ (Виллем Томисте).

Заказчик: Tallinna Sadam AS

Конструктор: Sweco Projekt AS

Генеральный подрядчик строительства: YIT Eesti AS

Бетонные работы: Azelta Projekt OÜ, Savekate OÜ, Ideia OÜ

Бетон: Framm AS, Betoonimeister AS, Rudus AS

Бетонные изделия: Narva-Bark AS, VMT Betoon AS, Muuga Betoonelement AS, Mammut Element OÜ

Опалубка: Ramirent Baltic AS.

Комментарий жюри: «За проектирование выдающегося мультифункционального здания, в котором великолепно видны разносторонние возможности использования бетона и открывается прибрежное городское пространство Таллинна».

 «АS Tallinna Sadam сделал большое дело, открыв как для горожан, так и для наших гостей прибрежную территорию Таллинна, которая была закрыта для городских жителей сто лет», — сказал председатель жюри Ааду Кана.

Специальный приз: туннели и виадук улиц Рийа-Ваксали, Тарту

Фото: Тыну Туннель

Архитектура: PART OÜ (Силле Пихлак, Сийм Туксам).

Комментарий жюри: «За выдающуюся бетонную архитектуру в процессе создания плавного и привлекательного дизайна инфраструктуры и пространственного ориентира».

«Здесь пластичность бетона используется для достижения сильной и эффектной архитектурной формы», — отметил председатель жюри Ааду Кана: 

Специальный приз: основная школа Табасалу, Харьюмаа

Фото: Тыну Туннель

Архитектура: Пелле-Стен Вийбург (Doomino Arhitektid OÜ).

Комментарий жюри: «За создание функционально целостного школьного здания с эффектными элементами внешних стен и продуманными деталями».

Специальный приз: музыкальная студия Mary Kay в Мёлндал, Швеция

Фото: Strangbetong

Бетонные элементы: E-Betoonelement OÜ.

Комментарий жюри: «За последовательный инновационный подход в реализации дизайна бетонных элементов».

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