Подведены итоги конкурса «Эстонское бетонное строение 2021 года»

Организованный в этом году в двадцать второй раз конкурс «Эстонское бетонное строение года» проводится для того, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал – дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.