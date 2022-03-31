Полиция: длинные очереди за документами — характерное для весны явление

По словам координатора бюро по вопросам идентитета и статуса Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам, весной люди обычно подают больше заявлений на получение документов, удостоверяющих личность.

«Во время школьных каникул или летом совершается больше поездок, поэтому многие одновременно обнаруживают, что их документы нуждаются в обновлении. Мы рекомендуем планировать обмен документами заранее. Чтобы процесс проходил максимально гладко, Департамент полиции и погранохраны отправляет уведомление на адрес электронной почты пользователя документа @eesti.ee за 60 и 30 дней до истечения срока действия документа», — пояснила Абрам.

«Самый быстрый, удобный и дешевый способ — это подать заявку на получение документа в самообслуживании Департамента полиции и погранохраны по адресу iseteenindus.politsei.ee и заранее зарезервировать время для его получения на broneering.politsei.ee. При необходимости можно сфотографироваться на документ в диги-киоске в бюро и предоставить образец подписи и отпечатки пальцев. Затем заявление можно подать в режиме самообслуживания, и нет необходимости ждать в физической очереди. Для того, чтобы получить документ, люди могут выбирать между множеством бюро обслуживания, например, люди, владеющие загородным домом, пользуются возможностью получить документ в ближайшем бюро», — сказала Абрам.

По ее словам, обращение за временной защитой не влияет на обслуживание жителей Эстонии в бюро департамента, поскольку временную защиту обеспечивают отдельные работники, и им добавлены дополнительные часы работы, чтобы помочь тысячам военных беженцев быстрее начать новую жизнь.