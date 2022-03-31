ЕБРР: экономика России в 2022 году обвалится на 10 процентов

Вооруженное вторжение РФ в Украину, начавшееся пять недель назад, вызвало "самый крупный шок в сфере снабжения за последние 50 лет", указывается в документе, пишет DW .

До начала войны ЕБРР прогнозировал рост экономики в России в 2022 году на уровне трех процентов, в Украине - на уровне 3,5 процента. В своем прогнозе ЕБРР в то же время отмечает, что в ближайшие месяцы, стороны конфликта, по всей видимости, договорятся о прекращении огня и что вскоре после этого "начнут прилагаться масштабные усилия с целью восстановления экономики Украины".