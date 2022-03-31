В четверг, 31 марта, стартует сезон женской Лиги чемпионов. Действующие чемпионы – таллиннская команда Flora отправится в гости к пярнуской команде Vaprus. Встреча состоится на пярнуском стадионе с искусственным покрытием, начало в 19.00. Прямую трансляцию можно смотреть с помощью Soccernet.ee.
Игры женской Лиги чемпионов стартуют сегодня матчем между командами Vaprus и Flora
Женская команда FC Flora начала игры в прошлые выходные – в финале Суперкубка, который состоялся в воскресенье, они победили крупнейшего конкурента прошлого сезона Saku Sporting со счетом 3:0. В прошлом году Flora и Vaprus встречались пять раз, в Лиге чемпионов Fflora одержала четыре победы, в финале кубка команда также обыграла Vaprus.
«Старт женского чемпионата в четверг – хорошая лакмусовая бумажка для нас. Поскольку предстоит напряженный сезон - нам придется в некоторые недели играть по несколько матчей в неделю — мы сделаем пробный бросок в матче с Vaprus, оценим нашу физическую и моральную форму, а также уровень концентрации», сказала младший тренер команды Flora Мария Соотак.
«Первая официальная игра клуба в этом году позади, эмоции очень положительные, - сказала нападающая Лизетте Таммик. – Мы долго ждали начала сезона, наконец это время пришло, и мы первыми выйдем на игру в лиге чемпионов. Нам предстоит жесткое противостояние, потому что сборные хорошо отдохнули и голодны».
В связи со сбором женской команды U19 и участием в отборочном турнире чемпионата Европы, первые матчи Лиги чемпионов переносятся. Команды выйдут на поле 16 и 17 апреля.