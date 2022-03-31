РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ⟩ Инкассо-фирма не получила права истребовать деньги у должника

Однако коллекторская фирма не смогла доказать, что имеет право на взыскание этой суммы.

За неправильную парковку человек получил штраф в размере 50 евро. Этот факт не оспаривался ни одной из сторон. К первоначальной сумме было добавлено 21,63 евро пени за просрочку платежа и 30 евро компенсации расходов по взысканию долга со стороны Julianus Inkasso. Общая сумма долгового требования составила 101,63 евро.

Комиссия постановила, что даже если человек припарковал машину неправильно и первоначальный штраф был оправдан, инкассо-фирма должна было доказать, что имеет право на взыскание штрафа. Однако Julianus Inkasso этого не сделала.

Хотя Julianus Inkasso представила в комиссию по потребительским спорам фотографию неправильно припаркованного автомобиля, это не было достаточным доказательством того, что штраф должен быть выплачен именно им. Таким образом, правота осталась за потребителем, не пожелавшим выполнить требование коллекторской компании

«На первый взгляд это неожиданное решение, но, поскольку мы все еще формируем позицию, чтобы оспорить это решение, комментировать пока невозможно», — сказал глава Julianus Inkasso Оливер Маркварт.