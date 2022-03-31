Сегодня состоялась пресс-конференция правительства Эстонии, посвященная последним решениям кабинета министров.
Пресс-конференция правительства: мы запрещаем поддерживать российскую агрессию, но не определяем символику
В пресс-конференции прининяли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, а также министр юстиции Марис Лаури. Смотрите видеотрансляцию.
Символы приобрели новое значение
Премьер-министр Кая Каллас отметила обеспокоенность эстонского населения использованием путинской символики празднованием 9 мая. Все понимают, что 9 мая пройдет иначе, чем в предыдущие годы: «В этом году возможны провокации. В наших интересах, чтобы этого не произошло. 9 мая – День Европы. Празднование должно учитывать и других членов общества. Празднование должно учитывать интересы других членов общества. 24 февраля мир изменился. Когда путинская Россия вторглась в Украину, символы приобрели новое значение», – отметила Каллас.
«Для Эстонии 9 мая означает нечто иное, чем для русскоязычного населения. При взгляде на происходящее в Украине открываются старые раны, – сказала премьер-министр. – Эти символы рождают страх и демонстрируют отношение к ситуации. Их использование свидетельствует о поддержке действий Путина. Памятные мероприятия не должны становиться местом для пропагандистской символики. Людей, живущих в Эстонии, объединяет общее будущее. Давайте не дадим пропаганде расколоть общество».
Премьер Каллас подчеркнула, Украина отчаянно нуждается в поддержке. Эстония уже предоставляет ее, но призывает и более крупные страны увеличить свой вклад. Россия продолжает совершать массу военных преступлений. В Украине уже погибло больше мирных жителей, чем военных. «Международный уголовный суд уже работает, Эстония предоставила для него экспертов», – уведомила премьер.
Вырастут зарплаты медработников, пенсии и расходы на оборону
Саммит НАТО на прошлой неделе, по ее словам, продемонстрировал единодушие стран-членов блока: «Для нас было важно решение усилить защиту Восточного крыла. Окончательное решение будет утверждены в Мадриде. 2% ВВП на оборону – нижняя граница расходов».
Кая Каллас рассказала о посещении вместе с премьер-министром Дании базы сил НАТО в Тапа, где вскоре начнет службу еще одно подразделение датских военных. Она также сообщила о том, что четыре корабля Пограничной службы будут переданы Силам обороны. Это обеспечит лучшие возможности морской безопасности.
«Мы будем продолжать работу над санкциями против Кремля и вносить предложения о том, как использовать «газовые» поступления для восстановления Украины, а не российской военной машины, – подчеркнула Каллас. – Россия должна платить за каждое разрушенное здание».
Каллас добавила, что проблема финансирования приема беженцев также должна решаться на международном уровне, уточнив, что уровень эстонской и мировой экономики также связан с войной. Дополнительный бюджет Эстонии направлен именно на обеспечение безопасности страны и помощь прибывшим беженцам. В нем предусмотрено 476 миллионов евро к расходам на оборону, то есть рост статьи бюджета до 2,5%.
Изменения в бюджете касаются также как цен на сырье, так и цепочек поставок. Проблемы для предпринимателей сейчас – цены на энергию, на сырье, цепочки поставок, штрафы по контрактам: «Цена свободы высока, но украинцам приходится платить гораздо больше», – напомнила премьер Каллас.
По ее словам, правительство утвердило повышение зарплат медработникам. Пенсии вырастут на 7,9%.
На вопрос о терминале для сжиженного природного газа (СПГ) Кайя Каллас ответила, что обсуждение создания мощностей для подготовки к следующей зиме ведется совместно с другими странами Балтии: «Потребление предприятия Eesti Gaas составляет 5 тераватт-часов в год, в Финляндии 30 тераватт-часов в год, в Латвии 14 тераватт-часов в год. Поэтому логично, что в Эстонии не будет создан негабаритный терминал». Предстоит принять три решения: по газопроводу, по причалу и, в-третьих, строить ли терминал или приобретать плавучий терминал: «Покупать или арендовать. Суммы большие, одно судно стоит 300–500 миллионов евро. Ни с одним из этих решений мы не намерены тянуть», подчеркнула премьер Каллас.
Маски пока не снимаем, к осени возможен новый штамм
Министр здоровья и труда Танель Кийк сообщил, что на встрече министров здравоохранения ЕС обсуждались вопросы доставки лекарств в Украину, чтобы оказать всестороннюю поддержку сражающимся украинцам.
В Европе осуждение действий России происходит на всех уровнях. Все согласны, что именно она должна покрыть расходы, связанные с войной в Украине. Путинская армия разрушила ряд больниц и родильных домов: «Пока Путин однозначно не прекратил боевые действия, словам и обещаниям России верить нельзя. Мы будем продолжать помогать Украине всеми возможными способами, включая военную помощь», – отметил министр.
Как и премьер, Кийк выразил озабоченность возможным ростом напряженности в обществе 9 мая: «Мы должны следить за этим, должны быть готовы вовремя вмешаться. Пандемия тоже не закончилась, на этом фоне неизбежны дополнительные трения. Большие скопления людей – то, чего лучше было бы избежать». Министр здоровья и труда призвал не поддаваться на провокации.
Он отметил продолжение процесса работы над дополнительным бюджетом: «Важно и во время войны предоставлять привычные услуги».
Кийк подтвердил, что на заседании правительства обсуждались и услуги здравоохранения, и вопросы о зарплатах медработников: «Мы хотим помочь тем сферам, где зарплата была слишком низкой. Также обсуждались вопросы доступа к лекарствам. Лекарства и лечение должны быть доступны. Всего на здравоохранение был выделен 51 миллион евро».
Кийк сообщил, что распространение коронавируса идет на спад: сейчас заболеваемость в шесть раз ниже, чем в пиковые периоды. Ослабление ограничений к проблемам в этой сфере не привело.
Говоря о дальнейшем ослаблении противовирусных мер, в частности, об отмене обязательного ношения масок, министр напомнил: необходимо учитывать, что вирус в мире сохраняется: «В феврале у нас были оба варианта омикрона, когда наблюдался рост заражений, но в марте заметен спад, который, вероятно, продолжится. Новый подъем обычно связан с распространением нового штамма. Поэтому мы тщательно следим за появлением новых штаммов. Базовый прогноз говорит о том, что осенью может наступить новый подъем заражений, и к нему нужно готовиться загодя», – предостерег министр Кийк.
Поддержка агрессии будет иметь юридические последствия
Министр юстиции Марис Лаури сообщила, что в мире происходит сотрудничество разных стран, чтобы собрать доказательства военных преступлений, совершенных в Украине войсками России и Беларуси: «Беженцы разъезжаются по многим странам, поэтому доказательства конкретных преступлений часто можно собрать только в рамках международного сотрудничества. Однако срока давности у военных преступлений нет. Эстония может запрашивать показания у людей, бежавших от войны в Украине».
Лаури отметила, что смысловая нагрузка майских праздников в этом году должна измениться: «Мы должны почтить память павших вместе с остальными странами Западного мира 8 мая, а 9 мая отметить единство Европы, устремленность в будущее. Мероприятия, подобные тем, что происходили обычно 9 мая, в этом году уже неуместны. При отсутствии такого понимания должны вмешиваться правоохранительные органы».
Министр юстиции напомнила, что Россия совершает преступление агрессии в отношении Украины: «Мы примем пункт законодательства, регулирующий отношение государства к выражению поддержки этому преступлению со стороны как физически, так или юридических лиц».
Призывы присоединиться к тому, что мы считаем преступлением агрессии, должны иметь последствия, убеждена министр юстиции: «Какие? Это будет зависеть от того, как далеко зайдет призыв. Мы не регулируем, какие именно символы поддерживают преступление агрессии, поскольку со временем они могут меняться. Однако использование символов преступления агрессии усиливает межэтническую напряженность в обществе и может быть болезненно для людей».
«Использование символов зависит и от контекста, – уточнила Лаури. – Например, в театре они могут быть частью постановки. Однако размахивание ими на улице имеет иное значение. Такого дозволять нельзя».
Разбирательства, санация и профилактика
Относительно вопроса судебных разбирательств, Лаури отметила, что, согласно Конституции, они быть открытыми: «Сейчас раскрытие информации не гарантируется. Но так и должно быть. Судебные разбирательства не отражают всех подробностей физического лица-участника расследования. Однако в случае оправдательного приговора персональные данные могут быть удалены из разбирательства». В будущем, отметила Лаури, судебные заседания также могут транслироваться в веб-среде.
По словам министра юстиции, предприниматели недостаточно используют возможности, предусмотренные Законом о санации, чтобы избежать банкротства. Санация стала более простой и гибкой. Трудностями своей платежеспособности само предприятие должно заниматься на ранней стадии, указания об этом даются членам правления.
В части предложений Совета по профилактике нарушений министр сообщила, что Совет по защите детей, Советы по профилактике преступности и проблем с наркотиками и т. д. будут объединены в одну большую Комиссию по профилактике.