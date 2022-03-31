Пресс-конференция правительства: мы запрещаем поддерживать российскую агрессию, но не определяем символику

По ее словам, правительство утвердило повышение зарплат медработникам. Пенсии вырастут на 7,9%.

На вопрос о терминале для сжиженного природного газа (СПГ) Кайя Каллас ответила, что обсуждение создания мощностей для подготовки к следующей зиме ведется совместно с другими странами Балтии: «Потребление предприятия Eesti Gaas составляет 5 тераватт-часов в год, в Финляндии 30 тераватт-часов в год, в Латвии 14 тераватт-часов в год. Поэтому логично, что в Эстонии не будет создан негабаритный терминал». Предстоит принять три решения: по газопроводу, по причалу и, в-третьих, строить ли терминал или приобретать плавучий терминал: «Покупать или арендовать. Суммы большие, одно судно стоит 300–500 миллионов евро. Ни с одним из этих решений мы не намерены тянуть», подчеркнула премьер Каллас.

Маски пока не снимаем, к осени возможен новый штамм

Министр здоровья и труда Танель Кийк сообщил, что на встрече министров здравоохранения ЕС обсуждались вопросы доставки лекарств в Украину, чтобы оказать всестороннюю поддержку сражающимся украинцам.

В Европе осуждение действий России происходит на всех уровнях. Все согласны, что именно она должна покрыть расходы, связанные с войной в Украине. Путинская армия разрушила ряд больниц и родильных домов: «Пока Путин однозначно не прекратил боевые действия, словам и обещаниям России верить нельзя. Мы будем продолжать помогать Украине всеми возможными способами, включая военную помощь», – отметил министр.

Как и премьер, Кийк выразил озабоченность возможным ростом напряженности в обществе 9 мая: «Мы должны следить за этим, должны быть готовы вовремя вмешаться. Пандемия тоже не закончилась, на этом фоне неизбежны дополнительные трения. Большие скопления людей – то, чего лучше было бы избежать». Министр здоровья и труда призвал не поддаваться на провокации.

Он отметил продолжение процесса работы над дополнительным бюджетом: «Важно и во время войны предоставлять привычные услуги».

Кийк подтвердил, что на заседании правительства обсуждались и услуги здравоохранения, и вопросы о зарплатах медработников: «Мы хотим помочь тем сферам, где зарплата была слишком низкой. Также обсуждались вопросы доступа к лекарствам. Лекарства и лечение должны быть доступны. Всего на здравоохранение был выделен 51 миллион евро».

Кийк сообщил, что распространение коронавируса идет на спад: сейчас заболеваемость в шесть раз ниже, чем в пиковые периоды. Ослабление ограничений к проблемам в этой сфере не привело.