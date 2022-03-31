Как сообщают СМИ, в том числе и sport-express, в мае прошлого года тренер по фигурному катанию Денис Егоров выстрелил прямо в лоб женщине, которая пыталась договориться о тренировках для своего ребенка.
Тренер фигуристов получил 3,5 года колонии за выстрел в голову женщине
Тренер фигуристов получил 3,5 года колонии за выстрел в голову женщине
Достоверно не известно, о чем шла речь — о тренировках для сына либо о планах самой женщины пойти в любительскую группу.непонятны и причины возникновения конфликта. Но во время разговора что-то пошло не так, Егоров достал оружие и внезапно начал направлять его в лицо собеседнице. Все закончилось выстрелом, к счастью, заряд не пробил кость. Пострадавшую немедленно доставили в больницу, ее жизнь была вне опасности, но лицо было повреждено и потребовалось долгое восстановление после ранения.
Дело разбирали больше девяти месяцев, и только на этой неделе был обнародован приговор — Егорова признали виновным и назначили 3,5 года колонии общего режима. Суд также обязал его выплатить пострадавшей 450 тысяч рублей в качестве компенсации.