Тренер фигуристов получил 3,5 года колонии за выстрел в голову женщине

Достоверно не известно, о чем шла речь — о тренировках для сына либо о планах самой женщины пойти в любительскую группу.непонятны и причины возникновения конфликта. Но во время разговора что-то пошло не так, Егоров достал оружие и внезапно начал направлять его в лицо собеседнице. Все закончилось выстрелом, к счастью, заряд не пробил кость. Пострадавшую немедленно доставили в больницу, ее жизнь была вне опасности, но лицо было повреждено и потребовалось долгое восстановление после ранения.