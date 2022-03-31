Президент Алар Карис выступил за обязательное преподавание финского в школах

«Жаль, что мы больше не учим языки друг друга. Это должно быть обязательным в школе», - сказал Карис в интервью финской газете Helsingin Sanomat, выразив сожаление, что он сам подзабыл финский язык, который выучил еще в советское время.

Президент Эстонии высоко оценил уровень сотрудничества двух стран, упомянув недавно составленный третий отчет о будущем эстонско-финском сотрудничестве: «Конечно, я бы также хотел, чтобы финны чаще приезжали в Эстонию, а эстонцы - в Финляндию».