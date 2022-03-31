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Президент Алар Карис выступил за обязательное преподавание финского в школах

rus.postimees.ee
Президент Алар Карис выступил за обязательное преподавание финского в школах
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Mihkel Maripuu

По мнению президента Эстонии Алара Кариса, в Финляндии и Эстонии следует активнее изучать языки друг друга, и в школах такое обучение могло бы быть обязательным, передает Rus.ERR.

«Жаль, что мы больше не учим языки друг друга. Это должно быть обязательным в школе», - сказал Карис в интервью финской газете Helsingin Sanomat, выразив сожаление, что он сам подзабыл финский язык, который выучил еще в советское время.

Президент Эстонии высоко оценил уровень сотрудничества двух стран, упомянув недавно составленный третий отчет о будущем эстонско-финском сотрудничестве: «Конечно, я бы также хотел, чтобы финны чаще приезжали в Эстонию, а эстонцы - в Финляндию».

Карис в интервью отметил, что окно возможностей для вступления в НАТО у Финляндии очень короткое, поэтому если такое решение будет принято, то определяться следует быстро.

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