По мнению президента Эстонии Алара Кариса, в Финляндии и Эстонии следует активнее изучать языки друг друга, и в школах такое обучение могло бы быть обязательным, передает Rus.ERR.
Президент Алар Карис выступил за обязательное преподавание финского в школах
Президент Алар Карис выступил за обязательное преподавание финского в школах
«Жаль, что мы больше не учим языки друг друга. Это должно быть обязательным в школе», - сказал Карис в интервью финской газете Helsingin Sanomat, выразив сожаление, что он сам подзабыл финский язык, который выучил еще в советское время.
Президент Эстонии высоко оценил уровень сотрудничества двух стран, упомянув недавно составленный третий отчет о будущем эстонско-финском сотрудничестве: «Конечно, я бы также хотел, чтобы финны чаще приезжали в Эстонию, а эстонцы - в Финляндию».
Карис в интервью отметил, что окно возможностей для вступления в НАТО у Финляндии очень короткое, поэтому если такое решение будет принято, то определяться следует быстро.
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