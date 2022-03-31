Космический корабль с россиянами и американцем вернулся на Землю на фоне войны и санкций

Посадка состоялась в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, пишет Интерфакс.

Экипаж после посадки чувствует себя хорошо, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "По докладу спасателей, экипаж после посадки чувствует себя хорошо", - написал он в "Твиттере".

Жезказган. Вертолеты поисково-спасательной группы выдвигаются к месту планируемой посадки пилотируемого корабля. pic.twitter.com/0MiY1QPE5A — РОГОЗИН (@Rogozin) March 30, 2022

Дубров и Ванде Хай прибыли на МКС 9 апреля прошлого года на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким. Новицкий вернулся на Землю осенью вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.

Ванде Хай - последний на данный момент американский астронавт, прибывший на МКС на российском "Союзе". Теперь астронавты NASA используют для полетов на орбиту корабль Crew Dragon компании SpaceX.

Первый пилотируемый полет Crew Dragon состоялся в 2020 году. После того как в 2011 году завершились полеты космических челноков, до того момента ни один американский экипаж не отправлялся на МКС с территории США.

Рекорд американского астронавта

Ванде Хай установил рекорд США по длительности пребывания в космосе в течение одного полета, следует из сообщения НАСА.

.@Astro_Sabot and cosmonauts Anton Shkaplerov and Pyotr Dubrov landed back on Earth inside the Soyuz MS-19 crew ship today at 7:28am ET. More... https://t.co/i9QtpYxWGE pic.twitter.com/EazuiF9Ejr — International Space Station (@Space_Station) March 30, 2022

Ванде Хай прибыл на станцию ​​9 апреля 2021 года и провел 355 дней на околоземной орбите, превзойдя предыдущий рекорд астронавта НАСА Скотта Келли на 15 дней. Это был его второй полет в космос. Он летел в качестве бортинженера корабля "Союз МС-18".

"Миссия Марка является не только рекордной, но и прокладывает путь для будущих исследователей на Луне, Марсе и за его пределами", - сказал администратор НАСА Билл Нельсон.

🔴 LIVE NOW: Three crew members prepare for deorbit burn and a parachute-assisted landing on the steppe of Kazakhstan. https://t.co/u2Te3Kk2q9 — NASA (@NASA) March 30, 2022

Изначально экспедиция была рассчитана на шесть месяцев, но 14 сентября было объявлено, что Марк Ванде Хай и Петр Дубров продлят свое шестимесячное пребывание на станции еще почти на полгода. Благодаря этому Ванде Хай и побил рекорд Келли.

24 февраля началось российское вторжение в Украину.

"Они в курсе того, что происходит на Земле"