Работникам системы здравоохранения повысят зарплаты

Добавятся также новые услуги и лекарства, оплачиваемые Больничной кассой, что позволит расширить возможности лечения целого ряда заболеваний.

Как сообщил министр здоровья и труда Танель Кийк, распространение вируса COVID-19 постепенно отступает, однако перед работниками системы здравоохранения встали новые задачи — оказание помощи прибывающим в Эстонию беженцам от войны из Украины.

«Сегодняшним решением правительства мы можем гарантировать нашим работникам сферы здравоохранения, что ранее обещанное повышение зарплаты состоится вовремя и в обещанном объеме. С апреля на 8% вырастут зарплаты врачей, врачей-специалистов, сестер, акушеров и опорных специалистов в системе здравоохранения; на 7,5% увеличится зарплата работников скорой помощи и экстренной медицины; на 9% вырастет зарплата работников по уходу и на 10% - работающих в клиниках психологов», - сказал Кийк.

В соответствии с подписанным 28 апреля 2021 года коллективным договором, почасовая оплата труда врача с 1 апреля составит 14,90 евро (сейчас 13,85 евро в час), врача-специалиста 16,20 евро (сейчас 15,00 евро в час), сестер, акушерок и опорных специалистов 9,05 евро (сейчас 8,40 евро в час), техников скорой помощи 7,60 евро (сейчас 7,07 евро в час), техников экстренной медицины 8,05 евро (сейчас 7,49 евро в час), клинических психологов 11,50 евро в час (сейчас 10,50 евро) и работников по уходу 5,70 евро в час (сейчас 5,25 евро).