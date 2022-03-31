850 учившихся за границей российских студентов попросили перевода в вузы РФ

"Количество заявлений о переводе постоянно растет. На сегодняшний день к нам обратились порядка 850 студентов, желающих продолжить обучение в российских вузах. Около 200 из них уже зачислены и начали учиться", - сказал Фальков, которого цитирует в четверг телеграм-канал Минобрнауки.

"Каждый студент для нас дорог. Этим ребятам сейчас очень тяжело (...) Личная ответственность каждого ректора - проверить условия, в которых находятся студенты, оказать им всю необходимую помощь, в том числе психологическую. По-доброму встретить и избежать бюрократии", - заявил Фальков.