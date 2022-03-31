За сутки скончались восемь человек с коронавирусом

По состоянию на утро 31 марта в больницах находится 306 пациентов с коронавирусом. Из них 145 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 82 человека, или 56,5% не были вакцинированы, а 63, или 43,5% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,9 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 37 новых историй болезни, из которых в 16 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 18,7 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались восемь человек с коронавирусом, четверо из них не были вакцинированы: 62-летний мужчина, 70-летняя женщина, 73-летний мужчина, 76-летний мужчина, 84-летняя женщина, 87-летний мужчина, 91-летние мужчина и женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 80 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 84 невакцинированных в день.