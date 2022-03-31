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Кая Каллас: в этом году нет никаких причин устраивать на 9 мая шествия

BNS
Кая Каллас: в этом году нет никаких причин устраивать на 9 мая шествия
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Eero Vabamägi

В этом году нет никаких причин устраивать на 9 мая шествия, манифестации и любые другие массовые мероприятия, заявила в четверг на пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас. По ее словам, также использование пропутинской символики следует однозначно истолковывать как проявление поддержки преступным деяниям российского диктатора.

Кая Каллас подчеркнула, что идет уже 36 день развязанной Путиным войны и по этой причине задача Эстонии — оказывать Украине помощь по всем возможным направлениям.

Как отметила Каллас, многие задаются вопросом, как будет восприниматься использование 9 мая пропутинской символики — беспокойство по этому поводу высказывают как эстонцы, так и русские, и украинцы. «Больше всего люди опасаются, что 9 мая может использоваться для провокаций. И все хотят, чтобы этого не произошло», — подчеркнула Каллас.

Премьер-министр напомнила, что ООН объявила 8 и 9 мая днями памяти, вместе с тем, любое выражение памяти должно происходить достойно и никого не задевая. «Никто не запрещает чтить в эти дни память своих предков или возлагать цветы к памятникам. Это всегда разрешалось и будет разрешено и впредь. Однако день памяти павших не должен быть использован для разжигания вражды между народами или между людьми», - призвала Каллас.

Как отметила премьер-министр, 24 февраля этого года мир изменился после того, как Путин напал на Украину, в результате различные символы в новых условиях получили совсем иное толкование.

«Очень важно понять, что если русскоязычное население 9 мая празднует окончание войны, то для эстонскоязычных жителей эта дата означает совсем иное», — сказала Каллас, подчеркнув, что для народа Эстонии его страдания тогда только начались.

По словам Каллас, использование символов демонстрирует отношение — и способно также вызвать страх. В свою очередь, использование символов путинского режима является выражением поддержки преступным деяниям Путина.

«На этот раз нет ни малейшего повода отмечать 9 мая шествиями, манифестациями и прочими мероприятиями, поскольку все они могут быть расценены как провокация», — сказала Каллас, добавив, что если люди частным порядком принесут и возложат цветы к памятникам и могилам, в этом не будет ничего плохого.

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