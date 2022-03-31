Кая Каллас: в этом году нет никаких причин устраивать на 9 мая шествия

Кая Каллас подчеркнула, что идет уже 36 день развязанной Путиным войны и по этой причине задача Эстонии — оказывать Украине помощь по всем возможным направлениям.

Как отметила Каллас, многие задаются вопросом, как будет восприниматься использование 9 мая пропутинской символики — беспокойство по этому поводу высказывают как эстонцы, так и русские, и украинцы. «Больше всего люди опасаются, что 9 мая может использоваться для провокаций. И все хотят, чтобы этого не произошло», — подчеркнула Каллас.

Премьер-министр напомнила, что ООН объявила 8 и 9 мая днями памяти, вместе с тем, любое выражение памяти должно происходить достойно и никого не задевая. «Никто не запрещает чтить в эти дни память своих предков или возлагать цветы к памятникам. Это всегда разрешалось и будет разрешено и впредь. Однако день памяти павших не должен быть использован для разжигания вражды между народами или между людьми», - призвала Каллас.

Как отметила премьер-министр, 24 февраля этого года мир изменился после того, как Путин напал на Украину, в результате различные символы в новых условиях получили совсем иное толкование.

«Очень важно понять, что если русскоязычное население 9 мая празднует окончание войны, то для эстонскоязычных жителей эта дата означает совсем иное», — сказала Каллас, подчеркнув, что для народа Эстонии его страдания тогда только начались.

По словам Каллас, использование символов демонстрирует отношение — и способно также вызвать страх. В свою очередь, использование символов путинского режима является выражением поддержки преступным деяниям Путина.