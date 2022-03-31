Elron: в электричках стало больше места для детских колясок

Как объяснило предприятие, в поездах часто бывают пассажиры с детскими колясками, которые до сих пор могли использовать для комфортной поездки только зону C поезда. Там также есть ограниченное количество мест для велосипедов и инвалидных колясок, и эта зона также используется пассажирами с домашними животными, поэтому места время от времени не хватает. Поэтому вход и выход из поезда могут занять больше времени, чем хотелось бы.

Чтобы сделать входные зоны более просторными и повысить комфорт пассажиров с детскими колясками, Elron во всех электровагонах убрал четыре сиденья из непосредственной близости от входов. Электропоезда с расширенной зоной возле дверей курсируют по линиям Кейла, Палдиски, Турба, Клоогаранна и Аэгвийду.

Поскольку пассажиры пригородных поездов часто используют поезд для коротких поездок и нередко предпочитают сидеть рядом с дверью, расширенная зона также предлагает больше стоячих мест для пассажиров, оставляя сидячие места тем, чья поездка длится дольше или кто хочет отдохнуть. В электропоездах обычно не возникает нехватки сидячих мест, поясняет Elron. Также стоячие пассажиры не мешают другим пассажирам беспрепятственно войти или выйти.

Зона C поезда предназначена для пассажиров с велосипедами, и пассажиры с детскими колясками могут продолжать движение и там. Благодаря новому решению в зоне C должно быть несколько больше места, поскольку теперь можно заходить и в другие вагоны поезда с детскими колясками.