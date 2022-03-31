Серьезная поломка российской экономики. Как будут выглядеть полки магазинов в ближайшие месяцы?

Цены растут во всем мире еще с начала пандемии: индекс цен на продовольствие, который рассчитывает продовольственная и сельскохозорганизация ООН (FAO), в начале марта достиг рекордной отметки - 140 пунктов, всего за год он вырос на 20%. В Германии годовая инфляция в 7,8% стала рекордной с начала 1900-х, российский показатель - 15,6% только подбирается к пику 2015.

Но посетителям немецких магазинов едва ли предстоит столкнуться с тем, что уже сейчас наблюдают россияне. За последние недели в России почти стала роскошью офисная бумага, корм для домашних животных превратился в редкий и дефицитный товар, а за женскими прокладками и детскими подгузниками приходится охотиться по всем соседним магазинам.

На поиски вышел даже мэр Новосибирска Анатолий Локоть в сопровождении прессы: "Я мэр этого города и покупки могу делать только вечером. Почему у вас только одна пачка сахара?" - негодовал он.

Последний раз такое было в 1992 году, описывает происходящее в российском ритейле в разговоре с Би-би-си генеральный директор INFOline Иван Федяков. Тогда, как и сейчас, одновременно совпали два фактора: с одной стороны - разрушение производственных цепочек, с другой - резкое ослабление рубля.

Нынешняя Россия интегрирована в мировой бизнес не меньше, чем предприятия разных республик СССР перед его распадом. Как тогда, так и сейчас заводы оказались в одном месте, сырье для них - в другом, а прилавки - в третьем, объясняет Федяков.

"Возьмем, например, йогурт. Молоко для него дают российские коровы, по баночкам его разливают на российском заводе. Но бактерии для закваски - импортные, упаковку производят в России, но из импортного сырья и даже алюминиевая пленка, вы не поверите, тоже из-за границы", - рассуждает директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

Разрыв поставок или даже "логистическую блокаду" собеседники Би-би-си из ритейла называют серьезной поломкой экономики, последствия которой россиянам еще предстоит ощутить. Теперь торговым сетям будет сложно добыть новые товары из-за логистики и ухода брендов.

Еще одна проблема - международные страховые компании отказываются страховать грузы и транспорт, которые направляются в Россию и из нее, объясняет Федяков.

Причины понятны: наземная граница с Украиной закрыта, авиаперевозки катастрофически ограничены, крупнейшие операторы контейнерных перевозок - Maersk, MSC, CMA CGM - отказались принимать заказы на поставки в Россию и из нее.

Русская служба Би-би-си разобралась, как и почему уже изменился ассортимент на полках российских магазинов и что с ними произойдет в ближайшие месяцы.

quote_640-3 Фото: BBC

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