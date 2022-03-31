Бетина Бешкина: когда в Эстонию приехали медики из Украины, перед нами открылось окно возможностей

«На данный момент в Таллинне зарегистрировано чуть больше 11 000 беженцев, около 300 из них имеют опыт в сфере здравоохранения», - сказала в четверг в интервью «Кофе+» вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина, добавив, что в настоящий момент в сфере здравоохранения Эстонии не хватает около 4000 медсестер.

«Медперсонал сильно изнурен двумя годами пандемии: специалистам приходилось работать сверхурочно и делать больше, чем обычно. Сейчас в Эстонии открылось окно возможностей, когда к нам приехали медики, которым нужно помочь. Во-первых, им необходимо изучение эстонского языка. Во-вторых, скорее всего, им потребуются дополнительные профессиональные курсы, потому что в Украине и в Эстонии разные программы», - объяснила вице-мэр Таллинна, по словам которой, больницы заинтересованы и мотивированы в трудоустройстве украинских беженцев, но сложность заключается в знании эстонского языка.