Сегодня, 31 марта, в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярнуском пассажирском порту в районе улицы Калда дым идет из машинного отделения лоцманского катера. На место происшествия помимо трех пожарных автоцистерн выехали также полиция и скорая помощь, передает Pärnu Postimees.
Фото ⟩ Из-за облака пыли в порту развернули масштабную спасательную операцию
Спасатели Пярнуской спасательной команды, отреагировавшие на поступивший в 9.35 вызов, установили, что из-за поломки в машинном отделении сработала автоматическая система пожаротушения, вещества которой создали задымленную среду. Пожарной опасности на катере не обнаружено.
О том, что произошло с лоцманским судном, член правления AS Eesti Loots Пеэтер Сепп узнал на утреннем совещании, на котором также присутствовал сотрудник Спасательного департамента. «Он объявил, что в Пярну масштабный вызов. На самом деле команда судна никого не вызывала, вероятно, это сделали какие-то прохожие», — считает Сепп.
По словам представителя Eesti Loots, в машинном отделении судна не было членов экипажа. «До сих пор неизвестный сбой привел в действие автоматическую спринклерную систему судна, которая была заполнена тушащим огонь порошком, солью и прочим, — пояснил Сепп, добавив, что ничего опасного не было. - От корабля был не дым, а пыль».
По словам Сеппа, Спасательный департамент отреагировал усиленным составом в соответствии с внутренними правилами, поскольку горящее судно - это вызов первого уровня.
«Мы не должны использовать это судно, пока система пожаротушения не будет заменена. Работники уже отправлены и занимаются этим», — сказал Сепп.