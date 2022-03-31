Фото ⟩ Из-за облака пыли в порту развернули масштабную спасательную операцию

Спасатели Пярнуской спасательной команды, отреагировавшие на поступивший в 9.35 вызов, установили, что из-за поломки в машинном отделении сработала автоматическая система пожаротушения, вещества которой создали задымленную среду. Пожарной опасности на катере не обнаружено.

О том, что произошло с лоцманским судном, член правления AS Eesti Loots Пеэтер Сепп узнал на утреннем совещании, на котором также присутствовал сотрудник Спасательного департамента. «Он объявил, что в Пярну масштабный вызов. На самом деле команда судна никого не вызывала, вероятно, это сделали какие-то прохожие», — считает Сепп.

По словам представителя Eesti Loots, в машинном отделении судна не было членов экипажа. «До сих пор неизвестный сбой привел в действие автоматическую спринклерную систему судна, которая была заполнена тушащим огонь порошком, солью и прочим, — пояснил Сепп, добавив, что ничего опасного не было. - От корабля был не дым, а пыль».

По словам Сеппа, Спасательный департамент отреагировал усиленным составом в соответствии с внутренними правилами, поскольку горящее судно - это вызов первого уровня.