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Эксперт: значительно возросла активность эстонцев на испанском рынке недвижимости

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Эксперт: значительно возросла активность эстонцев на испанском рынке недвижимости
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Puerto Banus, Marbella September 19, 2021, Poster of Puerto Banus, place of luxury parties, shops, yachts and restaurants in an exclusive place on the Costa del Sol
Puerto Banus, Marbella September 19, 2021, Poster of Puerto Banus, place of luxury parties, shops, yachts and restaurants in an exclusive place on the Costa del Sol Фото: Shutterstock

По словам Яануса Лаугуса, руководителя бюро недвижимости Uus Maa, количество жителей Эстонии, планирующих купить или арендовать жилье в Испании, резко возросло с первого дня войны в Украине.

Каждый рабочий день в Uus Maa поступает как минимум два-три подобных запроса. «Большинство из них — от состоятельных людей, которые жили в советское время и, чтобы защититься от возможности его возвращения, решили поискать более безопасное место для жизни. Если в последние два года из-за коронавируса и связанных с ним ограничений возрос интерес к дачам в Эстонии, то сейчас ищут безопасный уголок как можно дальше в Европе», — сказал Лаугус.

«Южное побережье Испании, безусловно, лучший выбор для эстонцев из-за климата, культуры и хорошего сообщения. В настоящее время только в испанском регионе Марбелья проживает 300 эстонских семей, и это число растет», — сказал Лаугус, добавив, что сам переехал в Испанию заниматься недвижимостью в 2014 году, и это решение отчасти было связано с аннексией Крыма. 

«На южном побережье Испании цены на комфортабельные апартаменты начинаются от 150 000, а виллы с собственными участками и бассейнами — от 600–700 тысяч».

Лаугус предлагает сначала арендовать жилье и ознакомиться с местными условиями, а уже потом принимать более обдуманные решения. «Коста-дель-Соль, например, известен своим интернациональным сообществом, где более роскошная недвижимость сосредоточена вокруг модного портового поселка Пуэрто-Банус и где доля скандинавов значительно выросла за последние годы. Рост цен на Коста-дель-Соль не был таким резким, как в Эстонии, и многие эстоноземельцы стоят перед выбором: отказаться от летней квартиры или виллы в Пярну и купить взамен летний домик в Испании», — сказал руководитель Uus Маа. 

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