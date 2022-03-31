Эксперт: значительно возросла активность эстонцев на испанском рынке недвижимости

Каждый рабочий день в Uus Maa поступает как минимум два-три подобных запроса. «Большинство из них — от состоятельных людей, которые жили в советское время и, чтобы защититься от возможности его возвращения, решили поискать более безопасное место для жизни. Если в последние два года из-за коронавируса и связанных с ним ограничений возрос интерес к дачам в Эстонии, то сейчас ищут безопасный уголок как можно дальше в Европе», — сказал Лаугус.

«Южное побережье Испании, безусловно, лучший выбор для эстонцев из-за климата, культуры и хорошего сообщения. В настоящее время только в испанском регионе Марбелья проживает 300 эстонских семей, и это число растет», — сказал Лаугус, добавив, что сам переехал в Испанию заниматься недвижимостью в 2014 году, и это решение отчасти было связано с аннексией Крыма.

«На южном побережье Испании цены на комфортабельные апартаменты начинаются от 150 000, а виллы с собственными участками и бассейнами — от 600–700 тысяч».