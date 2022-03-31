По словам Яануса Лаугуса, руководителя бюро недвижимости Uus Maa, количество жителей Эстонии, планирующих купить или арендовать жилье в Испании, резко возросло с первого дня войны в Украине.
Эксперт: значительно возросла активность эстонцев на испанском рынке недвижимости
Каждый рабочий день в Uus Maa поступает как минимум два-три подобных запроса. «Большинство из них — от состоятельных людей, которые жили в советское время и, чтобы защититься от возможности его возвращения, решили поискать более безопасное место для жизни. Если в последние два года из-за коронавируса и связанных с ним ограничений возрос интерес к дачам в Эстонии, то сейчас ищут безопасный уголок как можно дальше в Европе», — сказал Лаугус.
«Южное побережье Испании, безусловно, лучший выбор для эстонцев из-за климата, культуры и хорошего сообщения. В настоящее время только в испанском регионе Марбелья проживает 300 эстонских семей, и это число растет», — сказал Лаугус, добавив, что сам переехал в Испанию заниматься недвижимостью в 2014 году, и это решение отчасти было связано с аннексией Крыма.
«На южном побережье Испании цены на комфортабельные апартаменты начинаются от 150 000, а виллы с собственными участками и бассейнами — от 600–700 тысяч».
Лаугус предлагает сначала арендовать жилье и ознакомиться с местными условиями, а уже потом принимать более обдуманные решения. «Коста-дель-Соль, например, известен своим интернациональным сообществом, где более роскошная недвижимость сосредоточена вокруг модного портового поселка Пуэрто-Банус и где доля скандинавов значительно выросла за последние годы. Рост цен на Коста-дель-Соль не был таким резким, как в Эстонии, и многие эстоноземельцы стоят перед выбором: отказаться от летней квартиры или виллы в Пярну и купить взамен летний домик в Испании», — сказал руководитель Uus Маа.