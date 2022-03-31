Тренер сборной Украины: я против того, чтобы нам дарили путёвку на ЧМ-2022

«Мы всем говорили, что будем делать, как будут идти наши дела в отборе на чемпионат мира. UEFA скажет нам, какого числа мы будем играть в июне. Мы все обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше. «Подаренный» выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путевку. Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть», — сказал Петраков в эфире Футбол News, его слова приводит Футбол 24.