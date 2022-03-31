В Yandex.Taxi удивлены планами эстонских властей запретить деятельность фирмы

Министр предпринимательства и инфотехнологий Эстонии Андрес Сутть во вторник представил правительству предложение в рамках применения Закона о санкциях запретить предприятию Yandex NV организацию таксоизвоза в Эстонии и все связанные с этим бизнесом услуги.

«Для использования услуг Yandex NV необходимо предоставить доступ к большому количеству персональных данных, которые обрабатываются на серверах компании в России. По сути, в результате спецслужбы России и политическое руководство страны могут использовать в своих интересах данные, имеющиеся в распоряжении Yandex, получить доступ к ним — а это серьезная угроза безопасности Эстонии, особенно в нынешней политической ситуации», — пояснил Сутть.

Аналогичные предупреждения в Эстонии вынесли Департамент полиции безопасности и Инспекция по защите данных. По данным российских СМИ, в России также готовится новый законопроект, который обязывает службы таксоизвоза делиться со спецслужбой (ФСБ) данными о заказе, включая местонахождение транспортного средства и водителя.

По словам представителя Yandex Go Эреца Вега-Кадоха, данный российский законопроект не имеет никакого отношения к Эстонии и другим странам. «Даже если его примут в таком виде в России, то он будет распространяться только на российское юрлицо и данные, связанные с российскими поездками», — подчеркнул Вега-Кадох.

«Как и раньше, данные, связанные с работой сервиса за пределами России, могут быть запрошены исключительно через официальный запрос властей Нидерландов к Yandex.Taxi BV и только в рамках установленных международных процедур, например, с привлечением Интерпола. Наша компания имеет высокие стандарты политики безопасности, которые подтверждены международным публичным отчетом о безопасности, доступности, целостности обработки и конфиденциальности данных SOC2/3», — добавил он.