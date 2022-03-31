Правительство одобрило запрет на поддерживающие агрессию символы

«Важно понимать, что с тех пор, как 24 февраля путинская Россия вторглась в Украину, мы все живем в изменившемся мире. Символы также приобрели новое значение», — сказала премьер-министр Кая Каллас.

Премьер-министр отметила, что использование символов демонстрирует отношение. «Использование пропагандистской символики также является признаком поддержки действий этого режима против человечества, включая нападение на Украину, бомбардировки домов и больниц, убийства и депортацию людей. Это также разбередило болезненные воспоминания эстонского народа об оккупации. Можно поминать и выражать свои убеждения, не используя эти символы, которые могут быть истолкованы как оправдание войны или могут сделать больно людям, - говорит Каллас. - Использование враждебных символов также может провоцировать людей. Это беспокоит всех жителей Эстонии, независимо от того, является ли их родной язык эстонским, русским или украинским. Важно, чтобы мы как общество были сплоченными. Людей, живущих в Эстонии, несмотря на разное прошлое, объединяет общее будущее. Не дадим пропаганде нас расколоть и сохраним уравновешенность».

Пенитенциарный кодекс предусматривает производство о проступке за использование враждебных символов для поддержки агрессии и войны. В частности, предусмотрен штраф или арест за демонстрацию символики, используемой при совершении акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, в целях поддержки или оправдания таких актов либо для того, чтобы запугивать, унижать или иным образом серьезно беспокоить других. Если то же деяние совершает юридическое лицо, размер штрафа составляет до 32 тысяч евро.

Считаться правонарушением будет лишь публичная демонстрация символа, что означает, что он должен быть виден публично. Тем не менее, не будет наказуемо, если символ изображен на предмете, продаваемом в антикварном магазине, или использоваться в театральной постановке без заслуживающей осуждения цели. По той же причине любое традиционное использование буквы Z не является проступком.

«Символы, поддерживающие агрессию, такие как буква Z в текущей войне, могут быть использованы для чрезвычайно быстрой и легкой мобилизации групп населения. Опасность символа связана с контекстом, в котором и как он используется, поэтому мы не сочли целесообразным включать в проект конкретный список символов. При привлечении к ответственности человека важны два аспекта — если целью использования символа является поддержка или оправдание агрессии или отдельных видов преступлений, либо запугивание и унижение других людей», — пояснила министр юстиции Марис Лаури.

Второе изменение заключается в том, что становится преступлением вступление в ряды вооруженных сил агрессора, за что может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Россия совершает агрессивное преступление против украинского государства и народа. От лица правительства уже заявляли, но мы повторяем, что если лицо участвует или поддерживает совершение этих преступлений, то оно будет нести за это ответственность, — сказала Лаури. - Важно понимать, что кроме вхождения в состав вооруженных сил агрессора запрещена любая помощь. Например, любая физическая или материальная поддержка, в том числе и финансовая, непосредственно вооруженных сил или вооруженных подразделений государства-агрессора».

Поскольку к вооруженным силам агрессора присоединяются за пределами Эстонии, закон будет изменен таким образом, что он также будет распространяться на действия, совершенные за пределами территории Эстонии, если они совершены гражданином Эстонской Республики, лицом с видом на жительство или правом на жительство в Эстонии или юридическим лицом, зарегистрированным в Эстонии.