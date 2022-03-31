Производители продуктов питания: по сравнению с нынешним кризисом корона была легкой простудой

Треть мирового зерна производится в Украине и России, и из-за войны возникли опасения резкого роста цен на зерно. Пшеница во фьючерсных сделках сейчас стоит в два раза дороже, чем два года назад, когда тоже казалось, что все в мире дорожало и усложнялось.