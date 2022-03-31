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Производители продуктов питания: по сравнению с нынешним кризисом корона была легкой простудой

Аделе Йохансон
Производители продуктов питания: по сравнению с нынешним кризисом корона была легкой простудой
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Ragnar Loova
Ragnar Loova Фото: Margus Ansu

По сравнению с прошлым годом мясные продукты уже подорожали как минимум на десятую часть, и, по словам производителей, это только начало. Большая "гонка цен" еще впереди, пишет Postimees.

Треть мирового зерна производится в Украине и России, и из-за войны возникли опасения резкого роста цен на зерно. Пшеница во фьючерсных сделках сейчас стоит в два раза дороже, чем два года назад, когда тоже казалось, что все в мире дорожало и усложнялось.

От цен на пшеницу, однако, зависят цены на другие злаки, а они идут на корм животным, производящим яйца, мясо и молоко. По словам генерального директора мясокомбината Nõo Lihatööstus Рагнара Лоова, новое повышение цен "стоит на пороге" уже месяц, но еще не произошло.

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