Фото ⟩ Одна на миллион! На берегу реки Пирита ждет покупателя солидная вилла

Расположенная на берегу реки Пирита красивая вилла с дизайном и архитектурой в стиле югенд просто не может остаться незамеченной. В здании более десяти комнат и 530 м2 жилой площади, а общая площадь - более 700 м2. Руины монастыря Пирита находятся в 100 метрах от дома.

Фото: KV.EE

На первом этаже роскошной виллы находятся просторная и светлая гостиная, кухня-столовая, терраса и банный комплекс. На первом этаже также есть гараж на две машины, из которого дверь ведет в вестибюль виллы. На втором этаже вы найдете пять спален, гостевую комнату, кабинет, две ванных комнаты, душевую, прачечную и два балкона.

Фото: KV.EE

На третьем этаже находится кинозал, а на четвертом - большой просторный чердак, который можно переоборудовать в комнаты. С террасы и балконов дома открывается уникальный вид на реку Пирита. Кроме того, во дворе есть большой утепленный сарай, в котором можно разместить еще одну машину, в сарае есть как второй этаж, так и подвал.

Фото: KV.EE

Здание спроектировано так, что жилые помещения ориентированы на юго-запад и юго-восток с видом на реку Пирита и остров на реке. Дом построен из натуральных материалов. Также имеется лодочный причал и выход к морю.

Фото: KV.EE