Михаил Ходорковский: "Боюсь, эта война не будет последней"

- Без всякого сомнения. Но я не стал бы особо винить Запад за эти ошибки. Даже мы, люди из одной с Путиным культурной традиции, тоже не до конца понимали, что это за человек и какая трансформация в нем происходит. Запад воспринимал Путина как одного из хорошо известных диктаторов, автократов и коррупционеров. Но, тем не менее, и как государственного деятеля.

На самом деле Путин - совершенно другой человек. Это бандит. Человек, который с младых ногтей вышел из абсолютно мафиозной организации, которой являлась КГБ. С того времени он относился к закону как к чему-то формальному. В администрации Собчака (Анатолий Собчак, в 1991-96 годах мэр Санкт-Петербурга. - Ред.) он отвечал за взаимодействие с бандитами, то есть как бы находил общие интересы между силовыми структурами Санкт-Петербурга, бандитами и мэрией города.

Договоренность с таким человеком возможна только тогда, когда его силе начинает противостоять другая сила. Я очень рад, что по крайней мере президент США Байден это осознал и занял очень понятную любому бандиту позицию: "Если ты атакуешь - я точно дам тебе в лоб".

- Слова Байдена о том, что Путин не может управлять Россией, с моей точки зрения, были очень чувствительным ударом по Путину. Путин боится, что его свергнут какие-то силы, направляемые Западом?

- Путин, конечно, боится. Его ненависть к Украине во многом основана на том, что в 2014 году Майдан избавился от его ставленника - господина Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович. - Ред.). Все демократические процедуры и страны для Путина - ночной кошмар. Тем более страна, которая находится на границе. Он абсолютно уверен, что люди рисковали своей жизнью не за свободу, а за печеньки, которые раздавала госпожа Нуланд (замгоссекретаря США Виктория Нуланд. - Ред.) на Майдане.

Высказывание господина Байдена, на мой взгляд, не просто правильное, а очень важное. Америка сильна не только своей армией и экономикой, но и тем, что многие воспринимают ее как образец современной демократической этики. С этой точки зрения, от президента Соединенных Штатов ждут не только прагматичных шагов, но и этических оценок. Вот этой самой оценки: настолько безответственный человек из прошлого века, как Путин, не должен управлять такой страной, как Россия.

Это моральное несогласие с тем, что в XXI веке такой человек находится у власти в такой стране, как Россия. А менять Путина, конечно, будет российское общество, и никто другой.

- Кстати, к вопросу о российском обществе. Очевидно, что большого противодействия путинской войне со стороны общества не случилось. Почему?