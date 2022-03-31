Европейцы отказываются платить за газ рублями. Что говорят в Кремле?

«Мы не будем платить в рублях. Здесь мы едины со всеми другими странами Евросоюза», - заявила в среду, 30 марта, министр обороны Австрии Клаудиа Теннер в интервью телеканалу PULS 4.

В тот же день состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и российским президентом по вопросу оплаты за газ. Содержание беседы кратко изложил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт.

По его словам, Путин сказал Шольцу, что для европейских партнеров ничего не изменится: платежи по-прежнему будут проводиться в евро и поступать в Газпромбанк, который не находится под санкциями, а затем конвертироваться в рубли.

«Шольц не согласился на эту процедуру в разговоре, но попросил письменную информацию, чтобы лучше в ней разобраться», - сообщил Хебестрайт.

Что сказали в Кремле

Покупатели российского газа, скорее всего, продолжат расплачиваться за газ в евро, а в рубли эти деньги будет переводить российский Газпромбанк, следует из схемы, которую описал в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Уже в четверг, 31 марта, правительство России и ЦБ должны представить схему оплаты газа в рублях. По словам Пескова, этот механизм разработан и представлен Путину, он будет опубликован.

Судя по заявлению Пескова, механизм может выглядеть так: европейцы переводят оплату за газ в евро в Газпромбанк, который не попал под санкции ЕС - сейчас через него проводится большая часть расчетов за российские энергоресурсы. Затем уже сам банк переводит средства в рубли.

Из заявления Пескова не ясно, каким образом это будет происходить. Аналитики предполагали, что конвертация будет через Московскую биржу - в этом случае на ней появится новый крупный покупатель рублей, что в теории может поддержать курс российской валюты.

Если эта схема будет работать, то для европейских потребителей газа фактически ничего не изменится. Из комментариев Пескова пока не ясно, финальный это вариант или нет, а также распространится ли он на все страны - или, например, только Германию. В четверг премьер-министр Италии Марио Драги также сообщил, что расчеты за газ для европейцев останутся в долларах и евро.

«Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли»

Германия и Австрия ранее запустили в работу планы действий в режиме чрезвычайной ситуации из-за возможных перебоев с поставками. Германия призвала потребителей и компании сократить потребление газа в ожидании возможного дефицита. Власти Австрии заявили, что ужесточают контроль за рынком газа.