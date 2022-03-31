В случае войны страхование жилья не действует

Страховка возмещает непредвиденный и неожиданный ущерб, степень которого можно предположить, возникший в результате тех событий, которые можно прогнозировать.

Например, можно предположить, что зимой в плохо отремонтированной ванной из-за холода лопнет труба, и ее нужно будет приводить в порядок по страховке. Или - что стекла в окнах регулярно бьются.

«Страховая деятельность основывается на статистике ущербов, которая является основой для расчета страховой выплаты. Например, известно, сколько в году происходит дорожно-транспортных происшествий, пожаров, аварий и т.д. Также известно, сколько денег, как ожидается, потребуется для возмещения ущербов», — пояснил генеральный директор Союза страховых компаний Эстонии Март Йессе.

На основании таких данных страховщик рассчитывает, какой должна быть страховая премия страхователя, чтобы ущерб был компенсирован.

Однако бывают и чрезвычайные случаи, такие как война, ядерные аварии, деятельность государственных органов. «Такие инциденты невозможно предвидеть, но ущерб может быть астрономическим. Возмещение ущерба в таких случаях обычно исключается в договорах страхования», — сказал Йессе.

Эти случаи исключены не потому, что страховщики стараются уйти от ответственности в трудные времена: по словам Йессе, это предотвращает необоснованные ожидания. Например, ущербы от войны могут быть колоссальными, и у страховщиков может не оказаться средств для покрытия таких убытков.

«Поэтому обещать потребителю, что ущерб, причиненный войной, будет компенсирован, означало бы вводить его в заблуждение. Кроме того, поскольку неизвестно, сможет ли и как страховщик работать во время войны или будет ли он существовать по окончании войны, такое исключение должно быть еще более понятным», — добавил Йессе.

Такова ситуация как в Эстонии, так и везде. Если во время войны наступает страховой случай, не вызванный военными действиями, например, ураган или обычное дорожно-транспортное происшествие, он подлежит возмещению по договору страхования. Однако возмещение ущерба, причиненного военными действиями, регулируется Законом о национальной обороне. К счастью, реализация положений этого закона в эстонской практике еще не потребовалась, говорит Йессе.