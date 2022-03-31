Артти Айгро заразился коронавирусом – его сезон можно считать завершенным

В конце сезона у Айгро открылось второе дыхание, благодаря чему он мог каждую неделю бороться за новые баллы. Самым ярким его достижением этой зимой было 19-е место на чемпионате мира по прыжкам с трамплина, а на этапе кубка мира он сумел занять позицию выше.

Спортсмен хотел завершить этот сезон на родине. Он надеялся побороться за титул на чемпионате Эстонии, но коронавирус помешал планам.

«Очень жаль, что не смогу завершить этот сезон в Техванди на домашнем чемпионате. Надеялся там выиграть титул и продемонстрировать болельщикам, друзьям и фанатам классные прыжки. К сожалению, вспустя два года вирус меня все же одолел», - прокомментировал Айгро.