Электричество на бирже в пятницу подорожает до 192 евро

Максимальный тариф в пятницу зафиксирован на уровне 323,56 евро в период с 9 до 10 часов. С 7 до 14 часов электричество будет дороже 200 евро за мегаватт-час.

Минимальным тариф будет в промежутке времени между 3:00 и 4:00, когда цена составит 107,07 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.