Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в пятницу, 1 апреля, составит 192,41 евро за мегаватт-час - это на 3,7% дороже, чем в четверг, пишет Rus.ERR.
Электричество на бирже в пятницу подорожает до 192 евро
Электричество на бирже в пятницу подорожает до 192 евро
Максимальный тариф в пятницу зафиксирован на уровне 323,56 евро в период с 9 до 10 часов. С 7 до 14 часов электричество будет дороже 200 евро за мегаватт-час.
Минимальным тариф будет в промежутке времени между 3:00 и 4:00, когда цена составит 107,07 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.
В четверг среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составляет 185,40 евро за мегаватт-час.
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