Йонасу Йеребко запретили выступать за сборную Швеции после перехода в ЦСКА

«Как игрок национальной сборной вы являетесь представителем шведского баскетбола и, конечно, человеком, с которым у нас как у организации есть человеческие отношения. По этой причине для нас было крайне важно провести прямой диалог с Юнасом Йеребко, прежде чем мы объявим о своей позиции. Фредрик Юламо, генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола, в среду поговорил с Юнасом о его выборе играть в России и указал на то, что это прямо противоречит ценностям нашей федерации и нашей чёткой позиции по вопросу России. После этого диалога мы, к сожалению, вынуждены прийти к выводу, что для Юнаса Йеребко нет условий представлять сборную Швеции по баскетболу», — говорится в заявлении баскетбольной федерации Швеции.