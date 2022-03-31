В Украине остаются 33 гражданина Эстонии

Находящихся в Украине граждан Эстонии, которые хотят покинуть страну, просят это сделать как можно скорее. МИД призывает не ждать эвакуации, гражданам Эстонии необходимо самостоятельно найти возможность покинуть Украину. Воздушное пространство закрыто, и необходимо использовать наземный транспорт с направлением на запад. Для пересечения границы рекомендовано выбирать страны ЕС. При необходимости можно позвонить по круглосуточному телефону экстренной помощи +372 5301 9999.

Из-за войны России в Украине следует полностью избегать поездок в Украину. Если кто-то все же решил поехать в Украину, то возможности помощи Министерства иностранных дел ограничены. Граждан Эстонии, находящихся в Украине, обязательно просят зарегистрировать свое пребывание на сайте Министерства иностранных дел или по адресу konsul@mfa.ee.