Фото ⟩ Автомобиль снес фонарный столб: водитель бросил машину и скрылся

В Центр тревоги о происшествии сообщил очевидец, который сказал, что на перекрестке улиц Леола и Нурме произошло ДТП. Патруль, приехавший на место происшествия, обнаружил автомобиль Opel с сильно поврежденной передней частью и рухнувший в результате столкновения уличный фонарный столб. Водитель легковушки с места происшествия скрылся и бросил машину.

Позже полиция задержала мужчину, который, вероятно, в момент аварии находился за рулем Opel. Задержанный употреблял алкоголь и заявил полицейским о своей невиновности.

Полиция начала производство, в ходе которого проверит записи камер наблюдения и допросит свидетелей.