В среду около 23.30 в Вильянди на улице Леола произошло ДТП: автомобиль Opel врезался в фонарный столб и повредил забор, сообщает Sakala.
Фото ⟩ Автомобиль снес фонарный столб: водитель бросил машину и скрылся
В Центр тревоги о происшествии сообщил очевидец, который сказал, что на перекрестке улиц Леола и Нурме произошло ДТП. Патруль, приехавший на место происшествия, обнаружил автомобиль Opel с сильно поврежденной передней частью и рухнувший в результате столкновения уличный фонарный столб. Водитель легковушки с места происшествия скрылся и бросил машину.
Позже полиция задержала мужчину, который, вероятно, в момент аварии находился за рулем Opel. Задержанный употреблял алкоголь и заявил полицейским о своей невиновности.
Полиция начала производство, в ходе которого проверит записи камер наблюдения и допросит свидетелей.
«Если кто-то еще видел это происшествие, просим сообщить об этом вильяндиской полиции», - сказала в четверг пресс-секретарь полиции Керли Вирк.