Путин начал весенний призыв в армию на фоне вторжения в Украину

Призывная кампания начнется 1 апреля и завершится 15 июля. Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, в количестве 134 500 человек, говорится в указе.

Во вторник о призыве говорил Шойгу. Это было его первое выступление после 11 марта. Отсутствие министра обороны в публичном пространстве во время войны вызвало подозрения в СМИ относительно его здоровья и возможной критики со стороны Путина в связи с ходом боевых действий в Украине. Москва отвергала эти подозрения.

Шойгу говорил, что на военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи молодых людей - "меньше, чем было призвано весной 2021 года".

"Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки", - обещал он.

Это на 7 тысяч человек больше, чем прошлой осенью, и почти настолько же меньше, чем было в весенний призыв 2021 года, обращает внимание правозащитник Павел Чиков.

Россия подтверждала, что в Украине попадали в плен российские срочники. Из официальных заявлений следовало, что их вернули в Россию. Военной прокуратуре было дано указание провести расследование того, как срочники оказались в Украине после заявлений Москвы, что этого не произойдет.

После начала вторжения в Украину российская Госдума решила вернуться к рассмотрению законопроекта, серьезно облегчающего для военкоматов призыв в армию. Документ лежал без движения с 2018 года, когда прошел первое чтение. Согласно проекту, повестку могут прислать заказным письмом, а не только вручить лично, как сейчас, а если призывник не получил повестку, он сам должен явиться в военкомат.

Позже стало известно, что Госдума отложила второе чтение этого законопроекта до апреля.

Первые отправки в воинские части по распоряжению министра обороны должны начаться в третьей декаде мая, уточнил Чиков.

Замначальника российского генштаба Евгений Бурдинский накануне утверждал, что "мероприятия предстоящего призыва" никак не связаны с проведением "специальной военной операции", так как для участия в ней направляются "только офицеры и военнослужащие по контракту". "Ничего угрожающего для военнослужащих по призыву в данной операции нет", - заявил в четверг после подписания указа представитель организационно-мобилизационного управления генштаба Владимир Цимлянский.