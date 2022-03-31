Правительство решило сегодня упростить меры по предотвращению распространения COVID-19 для путешествующих: для большей части европейских стран будет отменена необходимость предъявлять справку, из других государств в Эстонию можно будет въезжать и не оставаться в изоляции при наличии справки о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательном результате теста.
С пятницы смягчаются ограничения на поездки
Требование предъявлять справку будет отменено для путешественников, прибывающих из стран Европейского союза и Европейской экономической зоны, Андорры, Монако, Сан-Марино, Швейцарии, Ватикана и Великобритании. Все приезжающие из этих стран могут свободно пересекать границу и не должны оставаться в самоизоляции.
Граждане и жители третьих стран, прибывающие из других государств, могут въезжать в Эстонию, если у них есть справка о вакцинации, перенесенной болезни или документ, подтверждающий отрицательный результат теста. Для пересечения границы подходит ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы, лицом, предоставляющим услуги здравоохранения, а также одобренный комитетом здравоохранения ЕС тест на антиген.
Прибывающих из третьих стран также избавит от изоляции сделанный при первой возможности после пересечения границы лицом, оказывающим услугу здравоохранения, отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген.
Поправки упрощают порядок поездок и унифицируют правила.
От проверки по-прежнему освобождены все дети моложе 12 лет, также сохраняются исключения для дипломатов, транзитных пассажиров, перевозчиков товаров и пассажиров, лиц, оказывающих жизненно важные услуги, в силе также исключения для участия в учебной работе и деятельности по интересам. Продолжит действовать исключение для военных беженцев из Украины – от них при пересечении границы не требуется COVID-справка.
Выпущенные 31 марта распоряжения начнут действовать с 1 апреля.